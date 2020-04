Les rumeurs de la présence d’un test de vaccin contre la pandémie du COVID-19 en cours au Mali ont été largement rejetées par les autorités maliennes.



Maliweb.net- « La Présidence informe l’opinion publique que les autorités maliennes n’ont signé aucun accord pour tester un vaccin anti Covid-19 sur le sol malien contrairement aux posts mensongers qui circulent sur les réseaux sociaux », a catégoriquement démenti Koulouba sur son compte tweeter. Une manière pour la première Institution du Mali de mettre un terme aux allégations qui font état que les autorités maliennes ont approuvé le test d’un vaccin contre la pandémie du COVID-19.

Le Président de la République du Mali n’est pas le seul dirigeant du continent noir à faire un démenti pareil. Le Sénégal en passant par le Burkina Faso jusqu’à la Côté d’Ivoire, l’approbation d’un tel vaccin a été largement démenti par ces dirigeants.

Pour rappel, une séquence d’information diffusée le 1er avril sur la chaîne française LCI, un médecin, chef de service à l’hôpital Cochin à Paris, et un chercheur de l’Inserm, l’Institut français de la recherche médicale, évoquaient l’idée de tester un vaccin contre le coronavirus en Afrique. Les propos tenus par ces deux médecins ont provoqué un tollé et une indignation de nombreux internautes. De nombreuses célébrités africaines telles que le Reggae man Ivoiro-malien, TikenJah Fakoly, les footballeurs, Didier Drogba et Samuel Eto’o et d’autres. « Le dirigeant africain qui acceptera un tel vaccin dans son pays verra la société civile africaine devant lui », a prévenu le chanteur ivoirien sur les antennes de RFI.

Beaucoup d’entre eux estiment que l’Afrique n’est pas un laboratoire ou la population africaine n’est pas un rat de labo sur que n’importe quel chercheur pourrait venir faire ses expérimentations. Les auteurs des propos ont présenté des excuses à l’Afrique en tentant de donner des explications. Le Ministre des Affaire Etrangères françaises, Jean Ivre le Drian, a clairement indiqué que les propositions de ces deux médecins n’étaient pas la position de la France.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

