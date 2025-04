Trouble érectile : Sous le manteau de la honte

Le trouble érectile, ce mal que tous les hommes ont honte d’avouer n’est pourtant pas une fatalité. Devenu le cauchemar des femmes, le trouble érectile, différent de la stérilité ou encore de l’éjaculation précoce, n’est pourtant pas une maladie. Il peut dériver de problèmes physiques ou psychologiques. On peut donc en guérir, avec des traitements adéquats.

C’est la grande honte chez les hommes ! La confiance en soi baisse, le stress monte et le manque de concentration s’installe. Le trouble érectile constitue le cauchemar des femmes, surtout que le mal prend des proportions inquiétantes.

Oumou Diakité, une jeune dame de 29 ans, en a perdu le sommeil à cause des troubles d’érection de son mari. “Je me suis mariée depuis l’âge de 21 ans. Mon mari en avait 44. Depuis quelques années, mon époux a des troubles érectiles. Je n’en dors plus. Je pleure seule tout le temps. Je me retiens d’aborder le sujet avec lui parce que j’ai honte. Et j’ai honte d’en parler avec mes parents car j’ai des enfants avec lui”, avoue Oumou.

Marie Antoinette, une infirmière, et son mari vivent la même situation. “Entre mon mari et moi, il peut se passer des semaines sans acte sexuel entre nous. Il sort tôt le matin, rentre tard la nuit. Au début, je pensais qu’il me trompait avec d’autres femmes. Après avoir mené des enquêtes, j’ai réalisé qu’il ne me trompait pas”, dit la pauvre. “Comme je suis un agent de santé, nous sommes allés voir un médecin. Après les explications, le médecin nous a affirmé que ses troubles étaient liés au stress extrême à son travail”, ajoute notre interlocutrice.

Ainsi, les hommes atteints par ce mal ne parviennent pas à avoir une érection suffisante ou à la maintenir lors de rapports sexuels. Si ces troubles surviennent de façon répétée, on parle de “dysfonctionnement érectile”. C’est alors que le diagnostic de la dysfonction érectile est posé.

Urologue à l’hôpital du Point G, Pr. Mamadou Lamine Diakité, explique que les causes des troubles érectiles sont de deux types : organiques et psychologiques qui représentent 70 % des cas. Ainsi, le toubib dessine le mal à travers trois manifestations : une érection molle, une érection instable, qui vient et part au cours du rapport sexuel ou une absence totale d’érection. “Ni érection nocturne, ni érection matinale encore moins pendant qu’on se masturbe. Rien”, dit-il.

“En fait, un homme a des difficultés à avoir une érection quand cela bloque au niveau de l’excitation sexuelle. Il faut simplement se demander ce qui l’excitait et ce qui ne l’excite plus. Mais, aussi, savoir par quoi son cerveau est occupé et qui fait qu’il ne peut plus avoir une excitation sexuelle”, explique l’urologue.

Le cas est plus grave quand certaines maladies comme le diabète, hypertension artérielle ou le cancer interfèrent. Avec les effets secondaires des médicaments hypertensifs, des troubles érectiles peuvent, aussi, survenir. Il y a des facteurs de risque dont le tabagisme chronique, l’alcoolisme chronique, le sédentarisme et l’obésité qui peuvent aussi provoquer les troubles de l’érection.

Pas de catastrophe

“Chez un sujet jeune, il est important de le signaler. Mais pour les hommes d’un certain âge, avoir une érection insuffisante ou pas d’érection du tout rendant les rapports sexuels difficiles n’a rien de catastrophique. Car le trouble érectile est une maladie de vieillesse. Une fois la cinquantaine entamée, il faut toujours faire des analyses annuelles pour surveiller son taux de sucre, son taux de cholestérol et avoir une maitrise de sa vie sexuelle”, conseille Pr. Diakité.

Corroborant les propos du professeur, Aminata Konaté, une femme de 31 ans, précise : “Mon mari est un jeune chauffeur. A cause de sa dépendance à l’alcool et au tabac, il n’arrive jamais à me satisfaire. Tous les soirs, c’est la guerre entre nous. On se bagarre, parfois, jusqu’au petit matin”.

Tradithérapeute, à Kalabancoro (Gouana), Ibrahima Bathily dit Wara, affirme sans ambages et précaution de langage, que 50 % des hommes au Mali souffrent de trouble érectile. La raison, selon lui, tient essentiellement à l’alimentation, avec la consommation excessive de bouillons. Il déconseille aux femmes l’utilisation abusive des bouillons dans les nourritures.

“Chez les jeunes, c’est la masturbation qui en est la cause. Ils regardent des films ou des images pornographiques et jouent avec leur sexe. A force de le faire, on peut arriver à tuer les nerfs du sexe”, soutient le tradithérapeute sans une démonstration scientifique. L’explication vaut ce qu’elle vaut, mais les spécialistes de la médecine moderne maintiennent que si le trouble est établi, il est soit d’ordre organique ou psychologique.

Mais l’inquiétude ne manque jamais de surgir chez les hommes. C’est la raison pour laquelle les charlatans sont si nombreux et les faux médicaments si omniprésents. Il n’est certes pas interdit de se “doper”, mais il faut savoir taper à la bonne porte. “La prescription médicale, est d’une importance vitale, car l’automédication peut entrainer des arrêts cardiaques”, selon Pr. Diakité.

Le sexe joue un rôle fondamental dans un couple. Chez l’homme, souvent, on est prêt à succomber à tous les appels de sirènes. Pour le psychologue Ousmane Touré, l’érection est la manifestation de la masculinité. “C’est le signe qu’un homme a les attributs pour la reproduction. Lorsqu’il est confronté à une impuissance sexuelle, l’estime de soi de l’homme et l’image qu’il a de lui-même peuvent en pâtir”, dit-il.

“Mais, poursuit-il, il ne faut, souvent, pas chercher loin. Les causes psychologiques reviennent encore. L’anxiété de la performance sexuelle en est une. Il y a une pression de conformité qui impose à l’homme une exigence de performance à tous les niveaux, notamment dans le domaine de la sexualité. Il faut éviter d’y succomber”.

“Il y a aussi l’identité sexuelle qui peut être compliquée chez certains hommes, avec les difficultés rencontrées lors d’une précédente relation qui peuvent créer un traumatisme. Mais, dans la vie actuelle, tout ce qu’il y a comme stress, consécutif à des difficultés d’ordre professionnel, à une perte d’emploi, un souci financier, etc. peut conduire à un blocage mental”, poursuit Dr. Touré.

“J’ai commencé un traitement il y a un an. On m’a dit que mes problèmes étaient d’ordre psychologique. En fait, je viens d’une famille pauvre. On n’avait même pas de quoi manger et je ne travaillais pas. Tous ces problèmes sociaux m’ont causé un dérangement dans la tête. Maintenant que j’ai besoin de me marier, j’ai des problèmes d’érection”, soutient, pour sa part, K. Touré, commerçant rencontré chez le tradithérapeute.

OUSMANE TOURE, PSYCHOLOGUE

“Il ne faut surtout pas croire qu’on est malade”

Quand surviennent les troubles de l’érection, c’est comme un monde qui s’effondre. “On se renferme sur soi, on garde son malheur pour soi, alors que la discussion peut être source de lumière. Discutez-en avec votre partenaire ! Tapez à la porte du médecin. Le mal peut simplement venir de problèmes physiques ou psychologiques difficiles mais pas impossibles à contrôler. Donc, la solution existe”, soutient le Dr. Touré. “Il ne faut surtout pas croire qu’on est malade, mais se dire qu’il s’agit d’un trouble passager”, poursuit-il.

Un avis conforté par Ibrahim Bathily dit Wara qui indique qu’il existe une solution. “On peut guérir du mal avec des traitements adéquats. Il faut aussi savoir en parler sans honte”, dit-il. Le facteur le plus important est donc la confiance en soi.

Le psychologue conseille d’éviter d’entrer dans un cercle vicieux dès que le mal se signale. L’instauration d’une communication saine avec le partenaire est alors fondamentale. Mais, dans certains couples, c’est le début de l’infidélité.

Diallo, un nom d’emprunt, est mère de famille de 34 ans, mariée depuis plus de dix ans. La tête basse, la voix tremblante, elle confie que son mari a des troubles répétitifs depuis trois ans. Et qu’elle le trompe. “Il n’a jamais essayé de se soigner et il n’a jamais parlé du sujet avec moi. Il me fuit. Il a honte. Moi aussi. Le tromper n’est pas facile, mais je le fais. J’ai envisagé de divorcer. A cause de mes enfants, je n’en ai pas eu le courage”, confesse cette dame.

Dernier conseil de médecin : “Ayez une alimentation saine et équilibrée, faites des exercices physiques régulièrement, éviter la cigarette ! Et puis, jetez le stress dans la corbeille ! Dormez profondément !”

BON A SAVOIR

Trouble érectile, éjaculation précoce et stérilité

L’éjaculation précoce est l’incapacité de contrôler son niveau d’excitation sexuelle qui déclenche involontairement un réflexe éjaculatoire avant que l’homme ou la femme ne le souhaitent, entraînant l’insatisfaction et la frustration des deux partenaires.

En effet, selon le spécialiste, le trouble de l’éjaculation est catégorisé par type et grade. L’éjaculation précoce de type primaire regroupe les hommes qui souffrent de ce dysfonctionnement depuis le début de leur vie sexuelle et qui n’ont donc jamais connu de relation sexuelle satisfaisante. L’éjaculation précoce de type secondaire regroupe les hommes qui, à un moment de leur vie, ont perdu le contrôle sur leur réflexe éjaculatoire et sont devenus éjaculateurs précoces. Les éjaculateurs précoces peuvent souffrir de divers degrés de gravité qui se catégorisent en fonction de la sévérité de la dysfonction.

Allant du grade 1, c’est-à-dire sous sa forme la plus légère au grade 4, sa forme la plus grave, l’éjaculation précoce est un trouble sexuel qui se dégrade et se détériore. Mais quel que soit le type ou le grade, ce trouble sexuel a une solution, simple et à portée de main.

Le trouble érectile est différent de la stérilité ou l’infertilité masculine qui est l’impossibilité pour un homme de procréer du fait d’un défaut de son sperme. En effet, la stérilité est liée à la qualité du spermatozoïde qui se trouve dans le sperme d’un homme. Ce qui veut dire qu’un homme peut avoir des problèmes d’érection sans pour autant être stérile.

Mais il peut arriver qu’un homme ait des problèmes d’érection et être stérile en même temps. Dans ce cas pour différencier, le principal examen est l’analyse du sperme ou spermogramme.

Baya Traoré

BT/MD (Amap)

