vaccins anti COVID-19 : Les assurances de la Ministre Diéminatou Sangaré

La deuxième phase de la campagne de vaccination anti covid-19 avec le vaccin Janssen se poursuit. La Ministre de la Santé et du Développement Social, Dieminatou Sangaré, appelle à se faire vacciner et rassure qu’il n’y a aucun effet secondaire grave.

« A présent, aucun effet secondaire grave n’a été signalé sur les 243.837 personnes vaccinées dont ma famille et moi, faisons partie », déclare Mme Diéminatou SANGARÉ, Ministre de la Santé et du Développement Social. « Je vous invite à respecter et faire respecter les mesures barrières. Le nombre de cas augmente », alerte-t-elle, invitant à se faire vacciner pour ceux qui n’ont pas reçu leur deuxième dose du vaccin astrazenica.

Cette invitation du Ministre, lancée sur la page facebook du ministère, a eu un écho favorable auprès de certains internautes. En commentaires, des internautes ont exprimé leur adhésion.

« J’en fais partie aussi et j’encourage les gens à se faire vacciner », a posté en commentaire Baishou Boundy. Un autre d’ajouter encore, « debout sur le champ de l’honneur et de la dignité, unis et déterminés ensemble nous vaincrons. Bon courage et bonne continuation », a écrit Diall Ibrahim.

Selon le communiqué N°579 du 02 octobre 2021 du Ministère de la Santé et du Développement Social sur le Covid-19, la situation journalière des échantillons testés était de 1440. Contre 23 nouveaux cas, 3 patients guéris, zérodécès, 34 malades hospitalisés dont 5 cas graves, 104 patients suivis à domicile, zéro transfert en dehors du pays, et zéro perdu de vue.

Le nombre de suivi personnes-contact s’élevait à 297. La situation cumulée fait un total cas positifs de 15 278 dont 138 cas actifs, 14 320 guéris, 549 décès, 2 cas de transferts en dehors du pays, et 72 cas perdus de vue depuis le 25 mars 2020.

Rappelons que la 2eme phase de la campagne de vaccination contre le Covid-19 au Mali a été lancée le 23 août 2021 par le Premier ministre, Dr Choguel Kokalla MAIGA, avec 151200 doses du vaccin Janssen de Johnson and Johnson.

Ousmane Morba

