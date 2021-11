Il se chiffre en recettes et en dépenses à la somme de 87 494 167 927 FCFA contre 75 063 000 000 FCFA en 2021, soit un accroissement de 16,56%

C’est ce qui ressort de la 23è session ordinaire du Conseil d’administration de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CANAM) tenue le jeudi 25 novembre dernier au CNPM, sous la présidence du Pr Mamady Kané, président du CA, en présence du Directeur général de la CANAM, le médecin général de brigade, Boubacar Dembélé.

Le projet d’ordre du jour portait sur l’examen et l’adoption de l’état de mise en oeuvre des recommandations de la 22ème session ordinaire du Conseil d’administration; du rapport d’activités et de l’état d’exécution du budget au 30 septembre 2021; du programme d’activités et du projet de budget au titre de l’exercice 2022.

A l’ouverture des travaux, le PCA, le Pr Mamady Kané, à rappelé que l’année 2021a été marquée par un certain nombre de résultats obtenus par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie du 1er janvier au 30 septembre. Il s’agit entre autres : l’élaboration des projets de textes relatifs au modèle de convention de délégation de gestion du RAMU ont été élaborés; 115 908 personnes immatriculées du 1er janvier au 30 septembre 2021, portant ainsi le nombre total des personnes immatriculées à 1 542 616: 35 conventions signées avec les établissements de soins publics et le secteur privé de la santé.” Un montant de 57 921 289 917 FCFA (CMSS : 26 159 472 340 FCFA et INPS: 31 761 817 577 FCFA) a été encaissé par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, au titre des cotisations, soit un taux de réalisation de 77,16%”, selon le PCA, Kané. Avant de souligner que des contraintes et difficultés ont été rencontrées au cours de la mise en oeuvre des activités de la CANAM, notamment le retard dans le paiement des factures des prestataires de soins de santé conventionnés; le retard dans l’élaboration et l’adoption des textes relatifs au RAMU. Du 1er janvier au 30 septembre 2021, le montant des recettes mobilisées par la CANAM, toutes sources confondues, s’éléve à 59 427 201 584 FCFA avec un taux de réalisation d’environ 79% par rapport au montant prévisionnel annuel qui se chiffre à 75 063 000 000 FCFA a t-il fait savoir.

Ainsi, les dépenses d’investissement et d’équipement ont été liquidées à hauteur de 614 769 160 FCFA avec un taux d’exécution de 13%. Selon le PCA, Kané, ce faible taux de 13% s’explique par les dépenses relatives à la construction du siège de la CANAM, aux acquisitions de logiciels, aux agencements, aménagements et installations des matériels.

S’agissant du programme d’activités 2022, il est axé, selon Pr Mamady Kané, sur l’opérationnalisation du RAMU ; la poursuite de la mise en oeuvre du système d’information biométrique intégré de type web service; le renforcement des opérations d’immatriculation; l’amélioration du parcours de l’assuré au sein des établissements conventionnés ; la poursuite de la mise en place du système de management de la qualité en vue de la certification ISO 9001 version 2015; la poursuite de la mise en oeuvre du plan de prévention et de lutte contre la fraude ; la mise en œuvre du plan de communication; la poursuite de l’extension progressive de l’offre de soins à travers le conventionnement avec les prestataires de soins privés (pharmacies, cliniques, cabinets de soins…); l’élaboration et la mise en oeuvre du cadre organique 2021-2025.

Ainsi, les activités réalisées et en cours de réalisation sont au nombre de 194 sur les 269 activités programmées en 2021, soit un taux de réalisation de 72%. Selon le PCA, malgré les contraintes difficultés rencontrées notamment l’avènement de la maladie à coronavirus, les activités réalisées ont pu contribuer à l’amélioration de la gestion financière, du fonctionnement de la CANAM, de la fourniture des prestations de qualité, au renforcement des capacités du personnel et l’amélioration de leur cadre de travail.

Ainsi, il est ressort de la présente session que, le projet de budget 2022 de la CANAM, toutes sources de financement confondues, se chiffre en recettes et en dépenses à la somme de 87 494 167 927 FCFA contre 75 063 000 000 FCFA en 2021, soit un accroissement de 16,56%.

AMTouré

