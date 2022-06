Dans le but de promouvoir la reconnaissance nationale aux victimes et leur rendre leur dignité, la CVJR a organisé, le samedi 11 juin 2022 au Centre international de conférence de Bamako (CICB) sa cinquième audience publique non judiciaire, sous le thème: “ Femmes victimes de violences sexuelles et Enfants victimes de conflits ”.

Les objectifs des audiences de la CVJR, selon son président, Ousmane Oumarou Sidibé, sont de : rendre aux victimes leur dignité et faciliter un début de guérison, en reconnaissant publiquement ce qui leur est arrivé ; promouvoir la reconnaissance nationale des victimes et l’intégration de leurs récits à la mémoire et à l’histoire nationales ; utiliser l’information reçue comme un outil d’éducation et de sensibilisation pour la population dans son ensemble, afin de promouvoir le dialogue sur le passé et la réconciliation nationale.

Au total, 12 victimes dont 10 femmes victimes de violences sexuelles et 2 enfants victimes en période de conflits (garçons 20 ans et 12 ans) ont témoigné le samedi 11 juin 2022 au CICB.

Selon le président Sidibé, les personnes qui témoignent et les victimes entendues lors des audiences publiques rapportent des faits vérifiés par la CVJR et les organisations de la Société civile.

Les dépositions ont commencé le 03 janvier 2017 dans les antennes régionales. À la date d’aujourd’hui, plus de 28 600 dépositions ont été recueillies dans les différentes antennes régionales et auprès des équipes mobiles.

De nos jours, plus de 18 000 formulaires de dépositions ont été saisis dont plus de la moitié sont des femmes. Et plus de 350 victimes se trouvent dans un besoin urgent d’accompagnement. En tout, 28677 dépositions ont été enregistrées dont 17000 sont celles de femmes et 760 représentent le nombre d’enfants.

Le président Ousmane Oumarou Sidibé a, enfin, rassuré que la CVJR a déjà pris toutes les dispositions nécessaires pour préserver les intérêts des victimes et témoins prenant part à ces audiences, y compris par un examen médical et un soutien psychologique offerts avant et après avoir les audiences.

AMT

