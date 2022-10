La 7ème édition du Congrès de médecine militaire s’est tenue à Bamako. Elle a été organisée par la Société malienne de médecine militaire et la Direction Centrale du Service de Santé des Armées à l’Ecole de maintien de la paix « Aliou Blondin Beye ». Le thème retenu cette année est : « Conduite toxicophiles: effets et impacts ».

Le Dr Mamady DIAWARA, Directeur de l’Organisation et Contrôle de la Qualité des soins à la CANAM a fait un bref exposé sur la nouvelle liste des médicaments et règles de prescription .Il a indiqué qu’en 2014, une étude actuarielle sur le régime de l’Assurance Maladie Obligatoire a été réalisée par l’Institut CESS et commanditée par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CANAM) a donné des orientations sur l’actualisation du panier de soins en préconisant notamment « d’éliminer plusieurs produits pharmaceutiques et non pharmaceutiques afin d’alléger la liste exorbitante des produits pharmaceutiques AMO ». Il a aussi informé que la DPM et la PPM ont pris part à tous les travaux.

Fort de ce qui précède, la CANAM a initié une révision de la liste des médicaments et des médicaments et des dispositifs médicaux admis à la prise en charge de l’assurance maladie obligatoire dans le secteur pharmaceutique privé.

Ce congrès a permis aux praticiens d’améliorer et de promouvoir la recherche scientifique.

CCOM/ CANAM

Commentaires via Facebook :