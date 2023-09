8eme édition du CEO TALKS du REAO Mali à Koulikoro : L’opérateur économique Madiou Simpara livre la recette de sa réussite

Pour une première, la journée CEO Talks a été délocalisée, et c’est la première région Koulikoro qui a eu ce privilège avec comme invité le PDG de GRIMAS, Madiou Simpara non moins président de la Chambre de Commerce et de l’Industrie du Mali (CCIM). C’était le samedi 02 septembre 2023 en présence de la crème du secteur privé dont le président du CNPM (conseil national du patronat du Mali), M. Mossadeck Bally.

Ils étaient nombreux les membres du REAO Mali, les étudiants en plus des partenaires du REAO dont le PNUD à participer à ce CEO TALKS du réseau de l’entreprise de l’Afrique de l’Ouest (REAO Mali) animé sous le thème « Entrepreneuriat Jeune : Partir ou Rester ? ».

Face au public, l’invité du jour, l’opérateur économique Madiou Simpara a relaté son brillant parcours qui passe du jeune ‘débrouillard’ au magnat des affaires. Selon ses dires la clé de toute réussite réside dans le sérieux, le courage et le travail. Pour l’entrepreneur, il est essentiel de savoir gagner la confiance des paires pour assoir son business. A cela il ajoute la ténacité et la perspicacité qui permet de fleurer les bonnes pistes à suivre. Madiou Simpara déclare évolué dans ces différents domaines : industrie, transit, commerce et le transport, une polyvalence qui suscite le respect de ceux qui côtoient l’homme à en croire les différents témoignages faits sur lui. S’agissant du thème du jour, il a joint sa voix à celle du président du CNPM, M. Bally pour encourager la jeunesse à la formation et à l’entrepreneuriat, choix plus judicieux que celui l’immigration selon eux. Quant au vice-président du REAO Mali, Bakary Camara à l’image des autres intervenants, il a salué le mérite du PDG du Groupe industriel Madiou Simpara. Profitant de l’occasion Camara est revenu sur l’objectif du CEO Talks qui est une opportunité pour les jeunes de s’inspirer de l’expérience des entrepreneurs plus expérimentés dont le parcours constitue des cas d’école pour eux.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

