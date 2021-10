Actualité malienne : L’ivoiro-libanais, Mohamed Jichi dit ‘ Sam l’ africain’, s’érige en défenseur du Mali et s’offusque contre la France

Le 3 octobre 2021 dans une vidéo, le président du parti Nacip, Sam l’Africain, s’est prononcé sur l’actualité politique au Mali, celle de la République de Guinée en plus de la création du parti de l’ancien président de la Côte d’Ivoire Laurent Gbagbo. A l’occasion, le président Sam l’Africain a affirmé son soutien aux autorités de la transition du Mali mais surtout il s’est offusqué des propos tenus par le président français Emanuel Macron sur la gestion actuelle des autorités au Mali.

« Je voudrai féliciter le peuple malien, la résistance malienne, le Président de la Transition et le premier ministre Choguel Kokalla Maïga pour sa brillante intervention à l’ONU », a déclaré Mohamed Jichi dans une adresse à la presse. Connu pour son franc parlé, son panafricanisme, l’opposant ivoirien et soutien de l’ancien président Laurent Gbagbo, l’ivoirien d’origine libanaise, président du parti politique Nouvelle Alliance de la Côte d’Ivoire pour la Patrie (Nacip), a fustigé le président Emmanuel Macron qui a qualifié de ‘honte’ les propos du premier malien Choguel Kokalla Maïga tenu à la tribune des Nations Unies. En effet, le premier ministre malien accusait la France ‘d’abandon en plein vol’, suite à ses propos le président français avait alors vivement réagit en traitant de honteux et inacceptable les propos tenus par le PM Maïga. Pour le président du Nacip, M. Jichi SAM, le président français se doit de présenter ses excuses au peuple malien et à son premier ministre. Selon lui, ce dernier n’a aucune leçon à donner aux autorités maliennes qu’il invite d’ailleurs à suivre la trajectoire de leur vision. De plus, Sam l’Africain estime que la France n’a pas à intervenir dans les choix de l’Etat. « La France, et nos dirigeants de la CEDEAO doivent comprendre que le respect est mutuel… que le monde a changé invité et l’Etat français doit comprendre la volonté malienne de s’ouvrir à d’autres partenaires », dira-t-il. Selon le président du Nacip, le Mali est à un tournant décisif de son histoire, aussi il encourage les autorités maliennes à poursuivre les changements engagés. Tout en réaffirmant son soutien aux autorités de la Transition et à l’ensemble des maliens. S’agissant de la République de la Guinée il a salué la courtoisie accordée à l’ancien président Alpha Condé lors de son arrestation. Pour ensuite appeler les nouvelles autorités guinéennes à la vigilance.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.nry

