Pour la première fois en terre ivoirienne, officiellement, SEM Alassane D. Ouattara Président de la Côte d’Ivoire a abordé la question des 49 militaires ivoiriens détenus au Mali depuis le 10 juillet dernier au cours de son message à la nation à l’occasion de la célébration du 62e anniversaire de l’indépendance de son pays.

Aux chers compatriotes, le Président Alassane D. Ouattara a expliqué que son pays a renoué avec la paix et la sécurité. C’est ainsi que l’Organisation des Nations-Unies, à travers le Haut-Commissariat pour les Réfugiés, au regard des progrès notables réalisés dans ce domaine et du retour volontaire de la quasi-totalité des Ivoiriens exilés à l’étranger, a déclaré la fin du statut de réfugié ivoirien, depuis le 30 juin 2022.

Sur le plan sécuritaire de son adresse à sa nation dans un ton souriant, le Président Ouattara déclare que son gouvernement poursuit le renforcement de la formation et des capacités opérationnelles de ses Forces de Défense et de Sécurité ainsi que la lutte contre le terrorisme, l’orpaillage illégal et le trafic de drogue.

Par rapport à la question épineuse que toute la nation ivoirienne et internationale attendait sa réaction impatiemment, le Président Ouattara dira que plusieurs de leurs soldats sont engagés dans des opérations de Maintien de la Paix des Nations-Unies, contribuant ainsi à la paix et à la sécurité dans le monde.

« Dans le cadre de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations-Unies pour la Stabilisation du Mali (MINUSMA), la Côte d’Ivoire apporte son soutien au peuple frère du Mali, depuis 2013, dans la lutte contre le terrorisme. A ce titre, ce sont plus de 850 soldats ivoiriens qui risquent quotidiennement leur vie pour restaurer la paix, la sécurité et la stabilité dans ce pays frère. Malheureusement, depuis le 10 juillet 2022, 49 de nos vaillants soldats, en mission officielle de soutien à la paix au Mali, sont détenus injustement en terre malienne. Je veux dire à chacun d’eux et à leurs familles que la Côte d’Ivoire ne les abandonnera jamais. Nous mettons tout en œuvre afin qu’ils recouvrent leur liberté. » Fulmine le Président Ouattara.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

