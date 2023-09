Agir contre le travail des enfants : World Vision et Terre des Hommes s’engagent

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Jofa Acte, le consortium World Vision et Terre des hommes a organisé un atelier technique et de restitution de l’étude basilienne dudit projet au Mali. L’atelier s’est tenu du 5 au 6 septembre 2023 au bureau annexe World Vision CSK1 à Badalabougou.

Cet atelier a été organisé dans le cadre des activités de démarrage du projet Jofa Acte. Il permettra de se pencher sur les activités planifiées en perspectives, en vue d’une mobilisation de l’ensemble des acteurs. Et poser les jalons de la consultation auprès des acteurs étatiques, OSC et ONG pour le plaidoyer.

“Le travail des enfants est une problématique majeure et assez sensible qui a des conséquences graves sur l’éducation, la santé et le bien-être physique et moral des enfants”, a affirmé le directeur des programmes intégrés de World Vision, Lazare Charles Djibode.

Cet atelier va permettre d’ouvrir le chantier d’une consultation pour faire avec l’ensemble des acteurs une analyse des textes règlementaires et législatifs en matière de protection des enfants ; proposer des solutions aux lacunes ; faire une analyse participative des besoins pour le renforcement des capacités des acteurs de la société civile et des autres parties prenantes non étatique ; proposer des solutions aux blocages institutionnels et de mise en œuvre des différentes politiques et de découvrir les bonnes pratiques pour confronter l’enjeu des PFTE pour le bien-être des enfants, etc.

Dans le cadre des activités du projet, une étude basilienne a été réalisée par une équipe de consultant externe (le cabinet Daouna/Développement conseils). Cette étude avait pour objectif spécifiques d’examiner le cadre de résultats d’Acte, y compris l’impact, les résultats et les produits envisagés et prouver leur faisabilité dans le contexte local ; examiner les indicateurs Acte par rapport aux résultats proposés, vérifier la pertinence des indicateurs dans le contexte local, développer des valeurs de référence pour les indicateurs ; proposer un cadre détaillé de suivi et d’évaluation par rapport aux indicateurs proposés ; conduire une analyse de genre et de vulnérabilité dans le cadre du projet proposé et en fonction du groupe cible du projet ; suggérer des repères claires en matière de genre et de vulnérabilité dans le cadre des objectifs spécifiques.

Financé sur un fonds de l’Union européenne, le projet Joining Forces For Africa, Agir contre le travail des enfants (Jofa Acte) est une initiative de Joining Forces Alliance, une collaboration entre les six plus grandes agences axées sur les enfants à savoir : World Vision International., Terre des hommes, Child Fund Alliance représentée par Educo, Plan International, Save the Children International, SOS Children’s Villages International.

Le projet Jofa Acte sera mis en œuvre dans cinq pays, dont le Mali, le Burkina Faso, Madagascar et le Malawi, sur une période de trois ans (janvier 2023-décembre 2025). Au Mali, le projet est mis en œuvre dans la région de Sikasso et dans le district de Bamako, par le Consortium World Vision International en tant que chef de file et Terre des hommes (TDH) comme partenaire dans la mise en œuvre du projet.

L’objectif global du projet est de contribuer à la réduction du travail des enfants ciblant ses pires formes dans les quatre pays concernés par le projet, conformément aux objectifs de développement durable d’ici 2025-cibles 8.7.

Zeïnabou Fofana

