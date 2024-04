Dans sa déclaration datée du 16 avril 2024, le bureau du porte-parole affirme que les Etats-Unis, par l’intermédiaire du Bureau de la population, des réfugiés et des migrations (PRM) du Département d’Etat et de l’USAID, fournissent près de 154 millions de dollars d’aide supplémentaire à la réponse humanitaire en Ethiopie afin de répondre aux besoins urgents résultant du conflit, de l’insécurité et des chocs climatiques.

Cette aide comprend plus de 19 millions de dollars du PRM pour le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et d’autres partenaires humanitaires pour soutenir les réfugiés et autres populations déplacées et vulnérables dans toute l’Ethiopie. Ce financement supplémentaire porte l’aide humanitaire totale des Etats-Unis en Ethiopie à près de 243 millions de dollars depuis le début de l’exercice 2024.

Les contributions du PRM au HCR et à d’autres partenaires soutiendront la fourniture de services essentiels tels que la protection, abri, eau, assainissement et hygiène, et un soutien en matière de santé mentale aux réfugiés vivant en Ethiopie ainsi qu’aux Ethiopiens déplacés à l’intérieur du pays.

L’Ethiopie accueille désormais près d’un million de réfugiés, soit la troisième plus grande population de réfugiés en Afrique. Depuis 2023, l’Ethiopie a accueilli plus de 130 000 nouveaux réfugiés et demandeurs d’asile fuyant les conflits au Soudan et en Somalie.

Cependant, les Etats-Unis restent le plus grand donateur humanitaire en Ethiopie et continueront de soutenir les réfugiés qui s’abritent dans le pays. Le pays exhorte les autres donateurs à se joindre à lui pour soutenir le HCR et d’autres organisations humanitaires qui œuvrent pour aider les personnes les plus vulnérables touchées par les conflits et autres crises dans la région.

Ibrahima Ndiaye

