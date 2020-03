Mali, la vice-présidente de l’URTL ont présidé ce 7 mars 2020 au Parc National de Bamako une conférence mettant au-devant de la scène les femmes maliennes. Organisée dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la femme par l’association des professionnels de la presse en ligne du Mali ( APPEL –Mali) partenaire de Free Press, cette conférence s’inscrit au lot des activités de la campagne W4M( move for women).

Au programme deux panels ont célébré la femme, il s'agit du panel portant sur 'Le journalisme basé sur le genre : défis à relever pour un média plus inclusif au Mali », et « Femme, handicap et métiers stéréotypés au Mali ».

La présidente de l’association des femmes journalistes Nianian Aliou Traoré journaliste à la télévision nationale, Fatoumata Koné également femme journaliste et responsable à l’ORTM et leur consœur Togola Hawa Semega fondatrice et directrice de publication de la Web TV Kunafoni ont débattu des défis à relever pour un média plus inclusif. Parlant de leurs brillants parcours, les conférencières ont démontré qu’avec de la volonté, de la détermination et une bonne formation, les femmes peuvent être très représentatives dans les médias.

S’agissant de la thématique « Femme, handicap et métiers stéréotypés au Mali », la joueuse de Kora Madina Ndiaye touchée d’handicap visuel, Mah Koné marionnettiste et la jeune Djénèba Traoré également atteinte d’handicap, toutes trois ont fait cas de leurs expériences, des parcours marqués par beaucoup de difficultés qu’elles ont su relever avec courage et volonté.

Et les propos de la coordinatrice de la campagne sont en parfait accord avec l’état d’esprit des conférencières, « Nous ne nous limitons pas à une figuration, nous devons nous battre, et nous imposer. Il faut également aller au-delà des handicaps et stéréotypes » une déclaration d’Assétou Traoré qui a rendu un vibrant hommage aux femmes lors de cette journée de célébration de la femme. Le président d’Appel Mali Modibo Fofana, engagé pour la cause des femmes, notamment la promotion des femmes présentes dans les médias, s’est saisi de l’occasion pour magnifier la femme et réaffirmé sa disponibilité. Autre défenseur du genre, Tidiani Togola directeur exécutif de Tuwindi, ému par l’histoire de la jeune Djénéba Traoré, lui a offert un ordinateur portable afin qu’ elle puisse jouir de sa passion que sont les TIC.

Khadydiatou SANOGO

