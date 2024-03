Assemblée générale élective de l’association des loteries d’Afrique (ALA) à Casablanca, au Maroc : La brillante élection de Fassery Doumbia au sein du comité exécutif !

Le Mali était à l’honneur lors de l’assemblée générale élective de l’Association des loteries d’Afrique (ALA) le vendredi 8 mars 2024 à Casablanca, au Maroc, avec la brillante élection de notre compatriote, Fassery Doumbia, directeur général du PMU-Mali, au sein du comité exécutif de cette organisation africaine. Il fait partie des cinq vice-présidents. Et sans grande surprise, l’Ivoirien Dramane Coulibaly, directeur général de la Loterie nationale de Côte d’Ivoire (Lonaci) a été réélu pour un mandat de 4 ans à la tête de l’ALA.

Les directeurs généraux des loteries de plusieurs pays africains étaient présents à cette assemblée générale élective dont l’enjeu était le renouvèlement des membres du comité exécutif de l’Association des loteries d’Afrique (ALA). Et le Mali était bel et bien présent à ce grand rendez-vous, tenu le vendredi 8 mars à Casablanca, au Maroc, à travers une délégation du PMU-Mali, conduite par le directeur général, Fassery Doumbia. Il était accompagné pour la circonstance par la directrice des Ressources humaines et des Affaires juridiques, Mme Annick Kaba, et le directeur du Marketing et de la Communication, Baye Guindo.

Candidat, Fassery Doumbia été choisi pour assurer les fonctions de vice-président à la suite d’un vote. Les délégués ont tout simplement placé leur confiance en notre compatriote pour les quatre prochaines années. Et cette brillante élection démontre une fois de plus le leadership du directeur général du PMU-Mali.

En plus de Fassery Doumbia, les quatre vice-présidents élus sont les directeurs généraux de la Loterie nationale du Burkina (Lonab), de la Loterie nationale du Sénégal (Lonase), de la National Lottery Authority du Ghana (NLA) et de la directrice générale de la Société nationale de loterie de la République démocratique du Congo.

En tout cas, Fassery Doumbia fait partie aujourd’hui des cadres qui honorent le Mali et qui font la fierté nationale à travers leur performance. Une manière de dire que les autorités ne se sont pas trompées en lui confiant les rênes du PMU-Mali, le 25 juin 2021.

Gestionnaire hors-pair, Fassery Doumbia a apporté sa propre touche à cette structure avec sa méthode et sa stratégie. Aujourd’hui, le PMU-Mali est cité en exemple parmi les loteries d’Afrique à travers ses résultats sous le leadership de Fassery Doumbia et toute son équipe.

Avant sa nomination à la tête du PMU-Mali, il occupait le poste de chef de cabinet au département de l’Economie et des Finances. Et cette nomination a été accueillie comme étant le choix de la compétence au regard de son parcours. Raison pour laquelle, il a su apporter sa touche à cette entreprise afin de booster l’économie nationale. Puisque le PMU-Mali joue aujourd’hui un grand rôle dans ce sens.

Né en mars 1962, Fassery Doumbia est un pur produit de l’Ecole nationale d’administration (ENA) de Bamako où il a obtenu sa maitrise en gestion avec comme thème de mémoire : “Organisation comptable à la Régie des chemins de fer du Mali” en 1986. Après, il poursuivra ses études, 4 ans plus tard, au Centre africain d’études supérieures en gestion (Cesag) de Dakar, au Sénégal pour décrocher un DESS en audit international et contrôle. Ce n’est pas tout. Fassery Doumbia décide encore de renforcer ses capacités en intégrant l’Institut des sciences politiques, relations internationales et communication pour avoir un DESS en droit des affaires et fiscalité, puis à l’Ecole supérieure de gestion et finance de Paris avec en poche un master en audit et expertise-comptable. Il est aussi membre de plusieurs associations, notamment l’Institut mondial des auditeurs internes, l’Association des contrôleurs, inspecteurs et auditeurs du Mali et correspondant pour l’Afrique au Sud du Sahara de la Revue internationale “Auditeurs et contrôleurs internes”.

Fassery Doumbia a également effectué plusieurs stages, notamment au Cabinet d’ingénierie informatique, de conseil en gestion et en organisation. Il a participé aussi au séminaire en gestion axée sur les résultats : indicateurs de performance et systèmes de suivi-évaluation de projets en juillet 2009 à Montréal au Canada et séminaire en gestion axée sur les résultats et cas pratique d’un cadre logique avec la Section des comptes de la Cour suprême.

Depuis plus de 15 ans, Fassery Doumbia est professeur d’universités où il donne des cours en audit comptable et financier, procédures de gestion, audit stratégique, audit opérationnel, audit de la sécurité informatique, audit des projets de développement et ONG, contrôle de gestion…Il fut aussi auditeur interne au secrétariat exécutif du Haut conseil national de lutte contre le Sida. Il fut également coordonnateur résident pour Expertise France du Projet de renforcement des corps de contrôle en Guinée, contrôleur administratif et financier du Programme d’appui aux collectivités décentralisées pour un développement participatif. Il a effectué plusieurs missions, notamment à Ouagadougou, au Burkina Faso avec le Secrétariat exécutif du CILSS, notamment sur des réunions techniques sur le logiciel de comptabilité, le plaidoyer pour des financements complémentaires et surtout sur l’harmonisation comptable au CILSS et consolidations comptables et financières.

En Côte d’Ivoire, il a effectué un stage professionnel à la demande du Cabinet d’ingénierie informatique pour sa participation à des missions d’organisation comme la poursuite audit informatique à la Primature et l’audit organisationnel à Côte d’Ivoire Télécommunications.

Lors de cette assemblée générale, Dramane Coulibaly, directeur général de la Loterie nationale de Côte d’Ivoire (Lonaci), a été plébiscité par ses pairs pour un nouveau mandat de quatre ans à la tête de l’ALA. Et s’agissant du poste de secrétaire général, il revient à Omar Skalli, directeur général de la Société royale d’encouragement du cheval (Sorec), en remplacement de Younes El Mechrafi, directeur général de la Marocaine des Jeux et des Sports (MDJS).

El Hadj A.B. HAIDARA

