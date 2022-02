Apres le président de la Transition, le président du Panel des hautes personnalités, Zeïni Moulaye, a remis le rapport final des Assises nationales de la Refondation (ANR) au Premier ministre, Choguel kokalla Maïga, le mercredi 16 février 2022. Occasion pour le chef du gouvernement de revenir sur le rôle fondamental des Assises dans le processus de Refondation du pays.

Selon le président du panel des Hautes personnalités, ces assises ont confirmé l’engament des maliens pour une sortie de crise et marqué la volonté populaire de contribuer à l’édification d’un Mali nouveau.

Il a précisé que le rapport concentre les espérances des populations du Mali quant au renouveau institutionnel, politique, économique, social, culturel : « il détaille la manière dont les ANR ont été conduites sur le terrain, présente les structures de mise en œuvre des ANR et dévoile l’approche utilisée pour aboutir aux résultats escomptées, fait une analyse quantitative et qualitative des données recueillis sur le terrain avant de livrer entièrement les recommandations issues du terrain » .

Selon Zeïni Moulaye, il revient maintenant au gouvernement de prendre le relai et de traduire en action ces idées limuneuses dans une programmation raisonnable à court, moyen et long termes.

Pour sa part, le Premier ministre a exprimé sa fierté, après avoir reçu ce rapport et ses Annexes. Le Dr Choguel K Maïga a indiqué que la réussite de ce processus des ANR est la preuve de la grande maturité du peuple malien qui a su transcender ses divergences pour l’intérêt supérieur du pays.

Il a rappelé le contexte d’organisation de ces Assises. : « Ce grand forum inclusif et participatif avait été voulu par notre peuple pour se donner une orientation claire en vue des réformes nécessaires à la refondation de notre État », a-t-il déclaré avant d’ajouter : « Il est important de rappeler que les Assises nationales de la refondation avaient été rendues indispensables en raison de la faillite de la gouvernance et notre pays s’est finalement trouvé dans une situation politique et sécuritaire extrêmement critique ».

Le Premier ministre ajoute que : « les Assises Nationales de la Refondation de l’État sont au cœur de la rectification de la trajectoire de la Transition. Les tenir et, surtout, les conduire à si bon port étaient une gageure dans un contexte politique incertain. Le mérite en revient d’abord au Peuple Malien qui a pleinement adhéré à l’esprit et aux enjeux d’une refondation systémique pour le renouveau de l’État et de l’action publique et citoyenne. ».

Le chef du Gouvernement a également salué le rôle primordial joué par la haute administration dans la réussite des ANR : « je salue notre Administration, tant publique que celle des collectivités, les cadres, les agents de l’État, les hommes et les femmes qui l’animent au quotidien et qui sont la permanence de l’État. »

En outre ,Choguel K Maïga a invité ceux qui pour une raison ou une autre n’ont pas participé aux Assises de rejoindre le train en marche : « je saisis cette occasion, encore une fois pour tendre la main afin que tous ensemble, nous jetions les fondations du Mali Kura, le Mali nouveau débarrassé des affres de l’impunité et de la corruption endémique, le Mali engagé dans le renforcement de la sécurité sur l’ensemble du territoire national, la mise en œuvre des réformes politiques et institutionnelles, l’amélioration du processus électoral et l’organisation des élections générales crédibles et transparentes».

Mémé Sanogo

