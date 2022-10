Après les condamnations des organisations de presse, la coalition des partis et regroupements politiques pour une transition réussie s’empare du dossier dit ‘’ Mohamed Alidu Attaher du Joliba TVNEWS’’ contre la Haute Autorité de Communication.

Plusieurs partis politiques se solidarisent à la presse suite à la « mise en garde » proférée par la Haute Autorité de Communication contre le journaliste de Joliba TVNews. Le Cadre d’échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie dit « s’inquiéter » à la «mise en demeure » de la HAC en date du 12 octobre 2022 contre notre confère Mohamed Halidu Attaher et Joliba TV News. Ces partis politiques voient en cette convocation de la HAC comme une « violation de la liberté d’expression ».

Pour cause, disent-ils, « le seul crime de l’homme de Média aura été de livrer, de façon professionnelle, une analyse objective de la gestion des affaires du pays par les autorités de la Transition ». Dans son communiqué, le cadre s’insurge contre cette démarche de la haute autorité de la communication contre le journaliste et la chaîne TV qui, selon ces partis politiques, ont juste dénoncé et critiqué dans cet édito, puis ont prodigué des conseils pour le bien-être du peuple malien et la réussite de la transition en cours. Le communiqué du cadre associe les autorités de la Transition à ce reproche en leur qualifiant d’avoir visiblement opté pour la « pensée unique ». « Elles travaillent systématiquement à réduire au silence toutes les voix discordantes », s’insurgent les partis signataires du communiqué, qui estiment qu’au même moment toutes les faveurs sont données à « une armée numérique » à charge d’anéantir tous ceux qui expriment une opinion différente.

« La démocratie et la liberté d’expression sont plus que jamais en danger dans notre pays », pense le cadre d’échange, qui insiste sur le respect et du droit du citoyen de jouir des libertés fondamentales acquises de haute lutte. En réitérant sa condamnation contre cette tentative de restriction de la liberté d’expression exercée sur l’éditorialiste de Joliba TV News, le cadre a rappelé à la HAC qu’elle doit sa création au combat pour la démocratie. C’est pourquoi elle l’interpelle à agir en toute indépendance et sans interférence aucune. Au Mali, comme dans toutes les démocraties du monde, la liberté d’expression est un acquis démocratique. Celle du Mali a été acquise suite à la lutte héroïque de mars 1991, date de l’avènement de la démocratie. Dès lors, la classe politique et la presse n’hésitent plus à dresser en défenseur la liberté d’expression.

La semaine dernière, le journaliste Mohamed Alidu Attaher et la chaîne de télévision qui l’emploie ont été vivement rappelés à l’ordre par la HAC suite à la diffusion d’un édito dans lequel le journaliste dénonçait « le silence de la HAC » face aux dérives des réseaux sociaux. Egalement, le journaliste a critiqué dans « les mots durs » la foule qui a été mobilisée pour réserver un accueil au Premier ministre par intérim après sa participation à la 77ème générale des Nations-Unies.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :