Biennale Mopti 2023 : Le trophée à la CMSS…

Lors de la 23e édition de la Biennale artistique et culturelle à Mopti, la troupe régionale de Ségou a remporté le grand prix, la Palme d’or des arts et de la culture du Mali. Dans le cadre de la présentation du Trophée aux ressortissants de la région de Ségou résidant à Bamako, une importante délégation artistique et culturelle de la région a présenté ledit Trophée au directeur général de la Caisse malienne de sécurité sociale, Ichaka Koné, en sa qualité de natif de Ségou. Le DG était entouré par ses collègues en cette circonstance.

Le directeur de la troupe régionale, Mahamadou Tolo, a informé le DG de la CMSS de leur initiative d’organiser une grande prestation de la troupe le 16 septembre 2023 sous les Balanzans à Ségou.

Le DG Ichaka Koné s’est dit honoré de cette visite de la troupe de Ségou, et a adressé ses vives félicitations à l’ensemble de la troupe et de ses accompagnateurs pour leur sacre à Mopti, qui fait la fierté de tous les fils de la région.

… et à l’INPS

La délégation de la troupe artistique de Ségou a été reçue par le directeur général de l’Institut national de prévoyance social (INPS). Objectif : présenter la palme d’or au directeur général de l’institut Ousmane Karim Coulibaly, natif de la région de Ségou.

Cette présentation a réuni le cabinet du DG de l’INPS, la forte délégation venue directement de Ségou avec à sa tête Mahamadou Tolo, directeur artistique de la Troupe artistique et culturelle de Ségou. Cette visite entre dans le cadre des instructions du gouverneur de la région de Ségou qui vise à faire le tour des autorités du pays et des cadres de la région de Ségou, qui ne ménagent aucun effort pour le développement de la 4è région.

“Je suis très flatté et honoré de cette visite et de toute la considération que vous avez pour la région. On est très fier de la première place de la région de Ségou. Je sais que culturellement Ségou est très dense et dans toutes les domaines. Si l’on entretient cette flamme, je pense que d’autres trophées vont suivre et nous prions toujours pour la cohésion et la solidarité entre tous les fils pour que la région puisse émerger et pour un pays culturellement bien assis, puisqu’il n’y a pas de développement sans culture, qui embrasse plusieurs domaines et surtout que la région de Ségou est une région agricole qui peut être aussi un bassin agro-industriel, la vocation première des grandes opérations qui sont là-bas, l’Opération riz ou même l’Office dont la vocation première, c’est comment restaurer sinon faire du Mali un vrai grenier de l’Afrique. Et si Ségou arrive à atteindre ses objectifs, c’est un atout majeur, là où on peut vaincre la faim et la misère, c’est là-bas qu’il y aura la prospérité donc nous ne pouvons que prier et vous assurer de notre accompagnement, un devoir régalien pour les autorités et particulièrement un devoir pour les ressortissants de Ségou”.

Sources : CMSS/INPS

