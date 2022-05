Plus de 45 000 personnes de la région de Bougouni seront desservies en eau potable, en « tournant un simple robinet », grâce à un partenariat entre Uduma Mali et le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, à travers l’Agence Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO.

C’est dans un communiqué publié sur sa page, que la filiale du groupe Odial solutions, Uduma Mali, a annoncé, lundi dernier, la validation et l’installation par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, à travers l’Agence Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO, de 75 Systèmes hydrauliques villageois améliorés (SHVA, mini-AEP solaires) dans la région de Bougouni.

A travers ce projet, « l’opérateur privé s’engage de délivrer son service de l’eau potable à chacune de ces 75 mini AEP solaires, pour les 15 prochaines années », a expliqué Uduma.

Pour sa chargée des opérations, Alinta Geling, « jusqu’ici, Uduma Mali ne prenait en gestion que des pompes manuelles réhabilitées. Grâce à l’introduction de ces mini-AEP solaires, l’usager cumule désormais les satisfactions de la garantie du service Uduma dans la durée sur tout type de point d’eau et d’un accès à l’eau plus moderne et plus confortable ».

La validation de ce nouveau projet intervient après la mise en place, au printemps 2021, de 18 démonstrateurs de mini-AEP solaires dans des villages volontaires équipés de pompes manuelles dans la région de Bougouni, par la fondation Vitol et Uduma Mali.

Avec pour objectif l’étude de la péréquation des recettes générées par les pompes manuelles et les mini-AEP solaires, ledit projet a beaucoup inspiré celui cofinancé par Uduma Mali et l’Agence RVO, selon la société.

Les 75 mini-AEP solaires seront, comme les 18 démonstrateurs, constituées d’une borne-fontaine communautaire et d’un réservoir aérien de 5m3 (4m de hauteur), surmonté de panneaux solaires alimentant une pompe submersible, précise le communiqué.

Oumou Fofana

Kadiatou Mouyi Doumbia

