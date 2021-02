Le Conseil national du Patronat du Mali (CNPM) a abrité, le mercredi 24 février 2021, la cérémonie d’ouverture de la 22ème session ordinaire du Conseil d’Administration de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CANAM). La cérémonie d’ouverture des travaux était présidée par le Président du Conseil d’Administration (PCA) de la CANAM, Professeur Mamady KANE, en présence du Médecin Général de Brigade, Boubacar DEMBELE, Directeur Général de la CANAM, des administrateurs de la CANAM et d’autres personnalités. Il ressort du discours d’ouverture prononcé par le PCA que le projet de budget 2021 se chiffre en recettes et en dépenses à la somme de 75 063 000 000 FCFA contre 67 140 000 000 FCFA en 2020, soit un accroissement de 11,80%.

Les points inscrits à l’ordre du jour de cette session du Conseil d’Administration sont entre autres : l’examen et l’adoption du procès-verbal de la 21ème session ordinaire du Conseil d’Administration ; l’examen du rapport d’activités au 30 novembre 2020 et l’état d’exécution du budget au 30 novembre 2020 ; l’adoption du programme d’activités et le projet de budget de l’exercice 2021. Dans son discours, le Président du Conseil d’Administration (PCA) de la CANAM, professeur Mamady KANE, a fait savoir qu’à la date du 30 novembre 2020, les activités suivantes ont été réalisées : 311 500 carnets de feuilles de soins ont été acquis ; 150 cachets secs pour prestataires ont été acquis ; 8 rencontres des commissions paritaires entre la CANAM et les structures conventionnées ; 125 414 personnes ont été enrôlées du 1er janvier au 30 novembre de l’année 2020, portant le nombre total de personnes enrôlées biométriques à 1 085 792 à la date du 30 novembre 2020 ; le renforcement des capacités du personnel à travers l’organisation de plusieurs sessions de formations ; des travaux d’agencement et d’aménagement des locaux ont été effectués dans le but d’améliorer les conditions de travail du personnel. Selon lui, l’une des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du programme d’activités est l’impact de la pandémie liée à la maladie à coronavirus (COVID-19). « Au 30 novembre 2020, le montant des recettes mobilisées par la CANAM, toutes sources confondues, s’élève à 56 170 209 677 FCFA avec un taux de réalisation d’environ 84% par rapport au montant prévisionnel annuel qui se chiffre à 67 140.000 000 FCFA. A la même période, les cotisations AMO reversées par les Organismes Gestionnaires Délégués (INPS et CMSS), se chiffrent à 54 850 250 958 FCFA, soit un taux de réalisation d’environ 84%. Au 30 novembre 2020, les dépenses ont été liquidées à hauteur de 59 522 212 677 FCFA, avec un taux d’exécution d’environ 89%. Les dépenses techniques liquidées au 30 novembre 2020 s’élèvent à 46 889 397 944 FCFA, soit un taux d’exécution de 98%. Les montants alloués aux OGD (CMSS et INPS), au titre de leurs dotations techniques, s’élèvent à 41 500 000 000 FCFA, soit un taux d’exécution de 102%. Le projet de budget 2021 se chiffre en recettes et en dépenses à la somme de 75 063 000 000 FCFA contre 67 140 000 000 FCFA en 2020, soit un accroissement de 11,80%. Le montant des dépenses techniques s’élève à 52 414 537 841 FCFA et représente 69,83% des dépenses totales. Le montant des dépenses techniques a connu une variation entre 2020 et 2021 de 11,12% », a déclaré Mamady KANE. Il a précisé que les dépenses d’investissements et d’équipements se chiffrent à 4 906 252 039 FCFA en 2021, soit 6,54% des dépenses totales, contre 2 785 900 330 FCFA en 2020, soit une hausse de 76,11%. « Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 17 742 210 946 FCFA en 2021 contre 17 182 759 767 FCFA en 2020, soit une hausse de 3,26% », a conclu le PCA de la CANAM.

Aguibou Sogodogo

