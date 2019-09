Il sert, entre autres, à favoriser les échanges d’idées et d’expériences intergénérationnels pour un changement de comportement, contribuer à la paix et à la cohésion sociale entre les tout-petits

C’est aux termes d’une cérémonie sobre que le camp de vacances, édition 2019 de la Maison de la femme, rive gauche de Bamako, a pris fin lundi dernier. La cérémonie de clôture s’est déroulée en présence du conseiller technique du ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la famille, Birama Coulibaly et de la directrice de la Mison de la femme, Mme Koné Oumou Diop.

Initié par la Maison de la femme, rive gauche de Bamako, sous le couvert de son département de tutelle, ce camp de vacances qui est à sa 4ème édition, est un cadre qui permet aux enfants de passer des moments ensemble en plein épanouissement. Durant deux semaines, ils ont bénéficié d’un encadrement conséquent qui a guidé les visites l’ensemble des sites touristiques et quelques structures publiques de Bamako. De même, les enfants ont eu droit à des séquences de démonstration des enseignements au cours de leur séjour de ce camp de vacances.

L’édition de cette année avait pour thème : « La paix et la cohésion sociale » a expliqué Mme Koné Oumou Diop. Les initiateurs veulent ainsi mettre en exergue le rôle des parents et la communauté envers les enfants. Ce camps de vacances devrait ainsi faciliter le vivre-ensemble dans une cohabitation sociale en paix avec son prochain. C’est, également, un espace qui sert, entre autres à : favoriser les échanges d’idées et d’expériences intergénérationnels pour un changement de comportement ; contribuer à la paix et à la cohésion sociale entre les enfants. Il a été aussi mis en profit pour apprendre la citoyenneté aux enfants ; à restaurer le respect des biens publics et à inciter les enfants au respect des us et coutumes.

Le représentant du ministre a remercié les structures privées et étatiques qui ont financièrement contribué à l’organisation de ladite édition. Birama Coulibaly a aussi demandé aux bénéficiaires de mettre à profit les enseignements appris pendant ces deux semaines pour persévérer dans les études. Puisque c’est dans la fleur de l’âge qu’on construit les lendemains meilleurs.

Le porte-parole des parents des enfants a remercié et félicité les initiateurs. Ils a exprimé le souhait des parents de voir de tels espaces se pérenniser.

L’édition de cette année a bénéficié l’appui financier des ONG Right to play et Al Farouk. L’encadrement des enfants a été assuré par 6 professionnels.

Diakalia M Dembélé

