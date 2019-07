Après Ouélessébougou, le députe élu à Kati, Bourama Tidiane Traoré dit BananzoléBourama, est actuellement vent debout contre le maire de la commune rurale de Sanankoroba, Mamadou Zan Traoré. Il se sert du problème de l’usine indienne de Sanankoroba pour faire révolter la jeunesse contre le maire de ladite commune.

Paradoxalement, à Ouélessébougou, BananzoléBourama n’a rien entrepris de concret, depuis son élection à l’Assemblée nationale, comme projet. Mais c’est lui qui est toujours dans les querelles. A rappeler que c’est ce même députe qui avait poussé, en 2016, la population de Ouélessébougou à se révolter contre le juge et le CB, Da Diarra. Il les avait qualifiés de complices avec certains bandits de grand chemin qui avaient attaqué des commerçants en provenance du marché.

Une affaire qui avait conduit la population à incendier à l’époque tout le poste de la gendarmerie, provoquant la mutation du juge et du CB concernés. Mais après les faits, il a été constaté que c’était un coup monté de toutes pièces par ce déshonorable député. Aujourd’hui, c’est vers la commune de Sanankoroba qu’il s’est tourné, où il est en train encore de remonter la jeunesse de cette commune contre le maire Mamadou Zan Traoré. Cet élu qui s’est toujours battu pour le développement de sa commune et le bonheur de sa population.

Le député Traoré est en train de se servir du problème d’odeur et de pollution d’une usine indienne implantée à Sanankoroba pour lutter contre le maire. Sans aucune preuve, il est allé jusqu’à dire aux jeunes que le maire a pris de l’argent avec les Indiens pour l’installation de leur usine. Un mensonge qui laisse penser que le maire se fout éperdument de la santé de sa population. Mais ce que le déshonorable Bourama Traoré ne sait pas, c’est que tout le monde est au courant que le maire Madou Zan n’est pas ce genre de maire escroc qui prend de l’argent pour vendre la santé de toute une population. Il ne sait pas encore que ce n’est pas également au maire d’autoriser l’implantation d’une usine dans une commune.

Tout ce que le maire peut faire sur ce point, c’est une consultation publique avec le chef du village, la jeunesse et la société civile. Tout le reste se passe dans les différents ministères, comme celui de l’industrie et de la santé publique. Donc, le député doit enfin se taire, car, il s’est trompé de cible, et les jeunes ont vite compris qu’il est en train de mener une lutte purement politique contre le maire.

Selon nos investigations, lors d’une réunion avec le chef du village de Sanankoroba, Bourama Tidiane a été humilié du fait que c’est lui qui est en train de diviser les différentes communautés dans la zone de Ouélessébougou. Il a dû oublier que le maire Mamadou Zan Traoré a une très bonne réputation grâce à toutes les réalisations qu’il a entreprises dans sa commune depuis qu’il est installé à la tête du conseil communal. Un maire très sollicité par sa population grâce à son travail et son honnêteté. Donc, pas facile de l’abattre devant une population qui ne cesse de le remercier pour le travail remarquable et bien fait. Ce que nous pouvons dire, c’est que ce députe n’a plus de chance d’être réélu, car il n’a plus de popularité à Ouélessébougou et environs à cause des conflits qu’il sème fréquemment entre les communautés.

LassiSanou

