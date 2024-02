Le Directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie (CANAM), Médecin Général de Brigade Boubacar Dembélé, a reçu le 12 février 2024 le bureau de la Jeune Chambre Internationale (JCI) Universitaire Bamako Étoile. Les visiteurs étaient conduits par Mlle Salimata Coulibaly qui a présenté deux projets novateurs : «Renal Care», une initiative contre l’insuffisance rénale, et «Soumaya Bana», une campagne visant à lutter contre le paludisme.

Au cours de la rencontre, les jeunes ont exprimé leur souhait de voir la CANAM s’impliquer activement dans ces projets, notamment en apportant son soutien à la Journée mondiale des reins. Et cela d’autant plus qu’ils sont convaincus que cette implication sera un atout majeur pour promouvoir les activités prévues dans le cadre de ces initiatives.

Le Directeur général de la CANAM a vivement salué les jeunes pour leurs initiatives remarquables. Il a souligné l’importance cruciale de la prévention et de la lutte contre les maladies, en particulier l’insuffisance rénale et le paludisme, qui restent des problèmes de santé majeurs au Mali et dans le monde entier. Le Médecin Général de Brigade Boubacar Dembélé a reconnu l’engagement et la détermination des jeunes de la Jeune Chambre Internationale Universitaire Bamako Étoile en mettant l’accent sur «leur rôle essentiel dans la sensibilisation de la population et la mise en œuvre de projets concrets».

Profitant de cette occasion, le DG de la CANAM a informé les visiteurs des nombreuses initiatives et actions mises en place par son organisme dans le domaine de la prévention et de la lutte contre les maladies. Le Médecin Général de Brigade Boubacar Dembélé les a également encouragés à persévérer dans leurs actions et s’est engagé à explorer les possibilités de collaboration avec la CANAM pour soutenir les projets Renal Care et Soumaya Bana.

Naby

Avec SERCOM/CANAM

Commentaires via Facebook :