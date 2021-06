CANAM/SMTD : Vers un partenariat pour le renforcement de la connexion internet

Avec la biométrie, la CANAM se doit de disposer d’une connexion internet de très haut débit. L’opérationnalisation récente du progiciel Activ Premium qui sert, entre autres pour immatriculer les assurés, liquider les feuilles de soins, éditer les cartes, commande le déploiement d’un bon réseau internet.

C’est pour permettre à la CANAM d’améliorer la qualité de son offre que le Directeur Général de la CANAM, le médecin Général de Brigade Boubacar Dembélé s’est rendu ce mercredi 02 juin 2021 à la Société Malienne de Transmission et Diffusion-SA, créée en Octobre 2015 pour impulser la transition vers le numérique TNT et faire face aux exigences de développement des infrastructure de Fibre Optique.

Il était accompagné par le Directeur du Système d’Information de la CANAM, Amadou Coulibaly, du Conseiller Technique en charge des Questions Juridiques et de la Communication, Ibrahim Guindo, et du Chef Service Adjoint Administration et réseau, Souleymane Berthé.

Avec le Directeur Général M. Cheick Oumar Traoré et son équipe, les échanges ont porté sur le partenariat futur qu’entend nouer la CANAM avec la SMTD. Il s’agit de l’interconnexion de la CANAM aux OGD (Organismes Gestionnaires Délégués, INPS et CMSS), aux prestaires de soins (Hôpitaux, CSréf). Et c’est la fibre optique qui est bien indiquée pour cela.

Pour concrétiser ce projet, les deux structures, via les techniciens, ont déjà concocté une offre technique en passe d’être finalisée au plus haut niveau.

« La CANAM se doit de maitriser son système d’information. Si on n’y arrive pas, nous allons disparaitre. Présentement, nous avons quelques difficultés au niveau de la connexion, nous comptons sur vous pour améliorer nos débits », a dit le Directeur Général de la CANAM.

Selon lui, la CANAM entamera sous peu sa mue vers le régime d’Assurance Maladie Universelle (RAMU) qui prendra en charge une majorité de maliens. Cela nécessitera la mise en branle d’une très bonne connexion internet, dira-t-il.

« Le partenariat que l’on compte nouer avec la CANAM constitue un engagement patriotique. Notre but, c’est de mettre l’accent sur la souveraineté numérique », indique le Directeur Général de la SMTD. Pour lui, les entités Etatiques se doivent de coopérer.

Avant de quitter les lieux, le Directeur Général de la CANAM et ses conseillers ont visité la salle informatique, la salle de contrôle et le service commercial.

La Société Malienne de Transmission et de Diffusion-SA, faut-il le rappeler, est une entreprise chargée de la diffusion et de la gestion des infrastructures de télécommunication de l’Etat, qui met à la disposition du public plusieurs services liés aux nouvelles technologies tels que le Data Center, la fibre optique, la TNT, le Call Center et les Points hauts, avec pour objectif de les accompagner dans leur transformation digitale.

