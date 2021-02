La 22e session ordinaire du Conseil d’Administration de la Caisse nationale d’Assurance maladie (CANAM) s’est tenue le mercredi 24 février au Conseil national du patronat (CNPM). C’était sous l’égide du Pr MamadyKané, président du Conseil d’Administration.

Au cours de cette 22e session du Conseil national d’Administration de la Caisse nationale d’assurance maladie (CANAM), les administrateurs plancheront sur le procès-verbal de la 21e session ordinaire du conseil d’Administration, l’état d’exécution de mise en œuvre des recommandations issues de la 21e session ordinaire du Conseil d’Administration, le rapport d’activités au 30 novembre 2020 et l’état d’exécution du budget au 30 novembre, les programmes d’activités et le projet de l’exercice 2021.

Selon le président du Conseil d’Administration, le Pr MamadyKané, le rapport d’activités 2020 a été élaboré sur la base du programme d’activités 2020 de la en fonction des activités programmées. C’est ainsi qu’il est revenu sur les activités réalisées par la CANAM à la date du 30 novembre 2020. Il s’agit de l’acquisition de 311 500 carnets feuilles de soins, l’enrôlement de plus de 125 000 personnes portant le nombre total de personnes enrôlées biométriques à plus de 1 million à la date du 30 novembre.

A la date du 30 novembre 2020, le montant des recettes mobilisées par la CANAM, toutes sources confondues, s’élève à plus de 56 milliards avec un taux de réalisation d’environ 80% par rapport au montant prévisionnel annuel qui se chiffre à plus de 67 milliards. A la même période, assure le PCA de la CANAM, les cotisations reversées par les organismes gestionnaires délégués (INPS, CMSS), se chiffrent à plus de 54 milliards de FCFA, soit un taux de réalisation d’environ 84%.

Pour le Pr MamadyKané, le programme d’activités de la CANAM vise à l’opérationnalisation du régime d’assurance maladie universelle (RAMU), la poursuite de la mise en œuvre du système d’information biométrique intégré de type web service, le renforcement des opérations d’immatriculation, l’amélioration du parcours de l’assuré au sein des établissements conventionnés. Autres éléments : la poursuite de la mise en place du système de management de la qualité en vue de la certification ISO 9001 version 2015, la poursuite de la mise en œuvre du plan de prévention et de lutte contre la fraude et surtout la mise en œuvre du plan de communication.

Le projet de budget 2021 se chiffre en recettes et en dépenses à plus de 75 milliards de FCFA contre 67 milliards en 2020 soit un accroissement de 11,80%. Le montant de dépenses s’élève à plus de 52 milliards et représente 69,83% des dépenses totales. Le montant des dépenses techniques selon le PCA a connu une variation entre 2020 et 2021 soit 11,12%.

Tout en souhaitant la bienvenue au Médecin Général de Brigade Boubacar Dembélé nommé en décembre directeur général de la CANAM, le Pr Kané a exhorté les membres du Conseil d’Administration à examiner sans complaisance et avec l’attention l’ensemble des documents qui leurs sont soumis.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

