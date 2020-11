Célébration des Icônes intègres de l’administration malienne par Accountability Lab Mali

Désormais une tradition est bien établie chez Accountability Lab Mali, la célébration des hommes et femmes intègres de par leur travail, leur moralité au sein de l’administration. Un modèle choisi par Accountability Lab. Mali pour lutter contre la corruption et inciter d’autres citoyens à se démarquer au sein de leur service en devenant des références pour d’autres citoyens et briser la chaîne infernale de la corruption.

Cette année pour la course de Integrity Icon, le Lab enregistre 3893 nominations dont 620 en ligne. Une course pour se voir désigner l’homme ou la femme le plus intègre, un titre très honorifique dans notre société où la corruption encouragée par l’impunité, prend une grande ampleur.

Le phénomène de la corruption est une préoccupation nationale que Accountability Lab Mali est décidé à combattre à sa façon, un combat qui passe par l’organisation de sa campagne annuelle dont l’objectif est d’amener l’ensemble des maliens à participer au débat portant sur l’importance de l’intégrité, l’éthique et la recevabilité.

Intégrity Icon encourage les fonctionnaires honnêtes qui sont célébrés lors d’un gala annuel. Pour la présente, la date retenue est le 9 décembre, et plus de 200 invités sont attendus.

Pour être lauréat Intégrity Icon, le candidat doit être reconnu au-delà de son devoir, effectuer des actions, efforts pour apporter un changement sociétal collectif.

Le directeur de A.Lab, Moussa Kondo, la présidente du Conseil d’administration, Gnama Koné, le président du Jury Daouda Tékété, étaient face à la presse ce 16 novembre 2020 pour édifier la presse sur la campagne, les critères de sélection du lauréat et le but recherché par leur initiative qui vise à apporter un changement de comportement sociétal basé sur le culte de l’intégrité, l’ honnêteté et de l’excellence gage de développement durable.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

