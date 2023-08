Centre coranique mère Khadija : La 1re promotion baptisée “Madoufing Ndiaye”

La cérémonie de sortie de la 1re promotion du Centre coranique Mère Khadija a eu lieu le dimanche 20 août 2023 au CICB. La promotion au nombre de 7 personnes porte le nom de Mahamadou Ndiaye dit Madoufing, époux de la promotrice du Centre Mère Khadija, Awa Kouma. La cérémonie était présidée par Mamadou Issa Coulibaly, représentant le ministre des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes, qui avait à ses côtés Madoufing, le parrain Houdou Koné et d’autres personnalités.

Après une lecture du Saint Coran et l’exécution de l’hymne national du Mali, le directeur général du Centre coranique Mère Khadija, Aly Sacko a indiqué que le Centre est une institution éducative franco-arabe située à Banankabougou en Commune VI du district de Bamako. Son objectif consiste à aider ses pensionnaires à mémoriser le Saint Coran en respectant toutes les règles de la prononciation basée sur le récit Hafs d’Assimi et la formation d’élites à travers une éducation scolaire classique de type franco-arabe et une formation islamique qui permettra à l’apprenant de jouer son rôle de citoyen et d’assurer ses responsabilités.

Le Centre compte présentement 55 élèves et emploie 24 personnes dont un responsable général, des surveillants, des encadreurs, des cuisinières et des nettoyeuses. Le directeur d’inviter les élèves à être pieux avec la crainte d’Allah et à mettre en application le Saint Coran dans toutes leurs œuvres. Il les a exhortés à la sagesse et à suivre les conseils de leurs maîtres et de leurs parents.

“Vous devez emprunter le chemin que vos maîtres et vos parents vous indiquent afin de vous garantir un bel avenir. Cependant, les défis qui vous attendent sont nombreux mais je suis persuadé que vous les remporterez à la hauteur de la tâche”, leur a-t-il conseillé. Le directeur a interpellé tous les parents d’élèves à bien vouloir suivre les enfants de près et à prendre soins d’eux. Il a réitéré ses remerciements à tout le personnel du Centre pour leurs efforts. Il a adressé ses remerciements à la promotrice, Mme Ndiaye Awa Kouma, qui a eu la bonne idée de créer ce Centre, et toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont apporté leurs contributions pour le succès du Centre.

Madoufing : un pieux, un généreux tout dédié à la promotion de l’Islam

Dans leurs témoignages, Madou Koné, Yacou Sylla et Houdou Koné, le parrain de la promotion, n’ont pas tari d’éloges sur Mahamadou Ndiaye dit Madoufing et son épouse Awa Kouma. A leurs dires, Madoufing est un pieux, un généreux qui, avec sa femme, se consacre à la promotion de l’islam avec la construction de mosquées, de centres de mémorisation du Coran, de forages et ne cesse d’assurer des frais de pèlerinage de musulmans. “Mahamadou Ndiaye est un homme de Dieu. Il est généreux. Il soutient son épouse dans la promotion de l’islam. En plus de la construction des mosquées, il offre aussi des logements à des nécessiteux”, ont-ils certifié.

“Le Coran est la Constitution de l’islam et sa référence”

Au nom du ministre des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes, Mamadou Issa Coulibaly a adressé ses remerciements à la promotrice du Centre qui se bat au quotidien pour la formation des musulmans avec la mémorisation du Coran. Il a rappelé que la mémorisation du Saint Coran est un acte cultuel à travers lequel on cherche à complaire Allah et à obtenir la récompense dans l’Au-delà. “L’importance de la mémorisation du Saint Coran pour les adolescents et les étudiants en sciences islamique est évidente, puisque le Coran est la Constitution de l’Islam et sa référence”, a-t-il dit. Il a conseillé aux apprenants de vouer la mémorisation du Coran exclusivement à Allah et être sincère dans la pratique que demande le Coran. “Ne pas relier la mémorisation du Coran à des objectifs temporels. Lisez toujours le Saint Coran, car le fait de ne pas le lire souvent est une cause qui entraîne la perte de ce que l’on a mémorisé et la perte du savoir. Renforcer la mémorisation du Coran par la compréhension de son sens et de ses règles pour pouvoir les mettre en pratique et de mieux enseigner et réciter le Coran aux orateurs à n’importe quel moment”, a-t-il prôné. Vus les efforts déployés par le Centre Mère Khadija dans l’apprentissage des filles et des fils à mémoriser et à protéger le Livre Saint d’Allah, il a, au nom de son ministre, promis l’accompagnement de son département au Centre pour la réalisation de ses objectifs. A cet effet, il a demandé aux adolescents qui ont mémorisé le Saint Coran, à l’ensemble de la communauté musulmane du Mali et à tous les maliens, sans distinction de couleur ni de race, de prier pour la paix et la sérénité dans notre grand Mali.

Mahamadou Ndiaye dit Madoufing s’est dit honoré par le Centre dont la 1re promotion porte son nom. Il a confié que le Centre appartient à son épouse. “Le Centre appartient à ma femme. Depuis sa création jusqu’à aujourd’hui, je suis en train de l’accompagner. Et je ne peux remercier mon épouse qui se consacre à l’Islam. J’espère que le centre se développera avec la sortie d’autres promotions. Les gens me connaissent en tant que propriétaire de chevaux et d’amateur de course de chevaux. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, je me consacre à la propagation de l’Islam. A ce titre, j’ai construit beaucoup de mosquées dont je ne connais pas le nombre”, a conclu Madoufing.

Siaka Doumbia

