Cérémonie de rupture de jeûne : Orange-Money et TASSAGHT communient avec le GMS

Les jeunes bénévoles de l’association TASSAGHT en partenariat avec Orange money, a organisé le jeudi 13 avril 2023 au GMS (Groupement Mobile de Sécurité) une cérémonie de rupture de jeûne avec les agents du Groupement Mobile de Sécurité de la Rive Gauche de Bamako.

Bien qu’ils sont au premier rang pour assurer la protection, la sécurité et le bien-être des populations, ils sont très souvent oubliés lorsqu’il s’agit de geste de solidarité ou d’humanisme. Du moins, c’est ce que pensent les jeunes bénévoles de l’Association dénommée TASSAGHT. Et pour corriger cet oubli, en partenariat avec Orange Mali à travers son service Orange-Money, ladite association a donc décidé ce jour d’organiser au sein du GMS une collation de rupture de jeûne avec les agents de la police nationale. « Nous devons notre quiétude aux sacrifices de ces femmes et hommes qui assurent notre sécurité. Et après réflexion au sein de notre association nous avons décidé de venir partager ce repas avec eux. Car en matière de don, de partage très souvent les gens se dirigent vers d’autres couches de la population à les oubliant », a soutenu Modibo Sylla, président de l’Association des jeunes bénévoles de TASSAGHT. Un geste fortement apprécié par les agents de sécurité, s’exprimant au nom des siens, la Commissaire divisionnaire de Police, Aïssata Touré, Commandant en Chef du GMS- Rive Gauche de Bamako, a chaleureusement remercié les organisateurs pour le choix porté à son unité. Et d’ajouter « Nous sommes très heureux car c’est une première qu’une association de jeunes et son partenaire Orange Mali pensent à organiser une action du genre à l’endroit des forces de sécurité précisément à les agents de la Police Nationale ». Joignant ses propos à ceux de Modibo Sylla, le Commandant Aïssata Touré, invite d’autres structures à emboiter les pas de TASSAGHT et son partenaire Orange Mali. « Notre mission nous maintient sur le terrain. Nous n’avons pas toujours la possibilité de regagner nos foyers pour la rupture du jeûne et si on multipliait de similaire initiative à l’intention des agents ça serait salutaire quand on sait que ce geste contribue à la cohésion et symbolise les valeurs enseignée par l’Islam », a déclaré Mme Aïssata Touré.

