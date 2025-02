Chronique éducation : Aperçu sur la philosophie de « l’homme incompris » selon le professeur Clément DEMBELE

«Le malheur n’est ni être pauvre ni être malade mais quand on est incompris par ceux qu’on aspire aider». Cette assertion du professeur Clément DEMBELE est la traduction d’une conviction profonde mettant en lumière la souffrance de ceux qui, malgré les bonnes intentions et sacrifices pour aider leurs semblables, se heurtent à l’incompréhension voire l’opposition de ces derniers.

Si cette pensée fait en effet écho pour de nombreuses grandes figures historiques et contemporaines qui ont œuvré pour le bien commun et récompensées que par de virulentes invectives, la philosophie du professeur Clément DEMBELE développe que le véritable isolement ne vient pas forcément de la solitude physique mais du décalage entre la vision éclairée et une société qui peine à la comprendre.

L’isolement et le mépris sont souvent le prix à payer pour ceux qui portent la Révolution des Consciences, paradoxalement du fait que c’est souvent cet isolement initial qui prépare la grande reconnaissance future dans la mesure où les idées révolutionnaires de tout temps sont d’abord combattues et vilipendées avant d’être acceptées et intégrées.

Dans la veine de cette réflexion philosophique du professeur, il convient, par devoir de reconnaissance et de gratitude, de citer ces héroïques braves et grands hommes incompris avant d’être reconnus pour ce qu’ils furent, en occurrence Malcom X, Modibo KEITA, Patrice LUMUMBA, Thomas SANKARA, Che GUEVARA, Abraham LINCOLN, NIETZSCHE disait : « On peut mourir d’être immortel ».

