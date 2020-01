Le Conseil national de la jeunesse du Mali a procédé ce matin à son siège au lancement d’une série de formation des jeunes du Mali en citoyenneté, civisme et entrepreneuriat agricole. A travers cette initiative, il s’agit à travers cette initiative de faire des jeunes des citoyens modèles et de leur rendre opérationnel sur le marché de l’emploi.

C’est en présence du président national de la Jeune Chambre internationale et du président d’honneur du mandat Talla

Dans son explication liminaire, le président du CNJ-Mali Amadou Diallo a rappelé que ce projet n’est pas une nouveauté au sein de la faitière de la jeunesse malienne pour la simple raison qu’avant le congrès de Koutiala au mois de novembre, 2000 jeunes ont eu à bénéficier des renforcements de capacités similaires appelées (Jeunesse Kodon ni Baara). A l’en croire, cette initiative est partie d’un constat selon lequel, les politiques de formation au Mali posent des problèmes dans leur application.

« On a tendance à nous engager dans la facilité, en formant pour former mais en oubliant la qualité qui conditionne la réussite professionnelle » a-t-il soutenu. Toute chose qui justifierait selon lui le fait que les entreprises soient obligés d’aller chercher de la main d’œuvre au Sénégal, au Togo, au Bénin…alors que de millions de jeunes croupissent dans le désœuvrement.

« Ainsi, pour le CNJ-Mali, l’heure est venue de former les jeunes et de le préparer pour une participation plus active au développement économique du Mali à travers la formation de bonne qualité » a-t-il ajouté avant de préciser que ce sont 5000 jeunes qui seront formés durant l’année 2020 non seulement dans le district de Bamako mais aussi dans les capitales régionales. C’est pourquoi, il a invité les membres de son bureau à la motivation, à la persévérance et à la détermination afin de relever les différents défis. Il a saisi cette occasion pour remercier leurs partenaires notamment la Jeune chambre internationale Mali (JCI-Mali), le gouvernement du Mali pour leur appui dans le cadre de la mise en œuvre de leurs différents projets.

A noter que pour ce lancement, les jeunes sont venus de différentes commune de Bamako et la formation était assurée par la JCI Mali.

THERA /Maliweb.net

