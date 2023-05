L’homme d’affaires et avocat américain résidant au Mali, Claude David Convisser, Directeur général du POP Diesel Africa Limited Company, a animé, le samedi 20 mai 2023, une conférence de presse à la Maison de la Presse du Mali (Bamako). Cette conférence de presse à l’allure d’une conférence débat a enregistré la présence du représentant du ministère du développement rural, M.Tembely, du directeur général de l’ANADEB (Agence nationale de développement des biocarburants), Abdoulaye Kaya, et d’autres personnalités. Au cours de cette conférence de presse, le conférencier Claude David Convisser a fait savoir que si la paix régnait, le Mali pourrait plus que tripler sa production électrique actuelle en utilisant uniquement l’énergie solaire, pour un coût d’environ 3,5 milliards de dollars.

Selon le conférencier, Claude David Convisser, Directeur général du POP Diesel Africa Limited Company, l’Afrique peut montrer la voie en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Avant d’ajouter que cette année, les êtres humains émettront plus de gaz à effet de serre que jamais auparavant. Selon les Nations unies, les Africains sont de loin ceux qui ont le moins contribué au réchauffement de la planète, mais ce sont eux qui en souffriront le plus. « Si nous voulons vraiment construire l’économie africaine de manière à ce que tout le monde prospère, nous devons abandonner la mentalité qui consiste à accepter l’aide au développement et passer à une approche basée sur l’investissement étranger direct provenant du secteur privé, et non des gouvernements, des institutions internationales telles que l’ONU ou des ONG. Tous ont leur propre agenda politique, économique ou social au Mali. Et dans le grand ordre des choses, leur financement est limité », a déclaré le conférencier, Claude David Convisser. Selon lui, 70 % de l’argent dans le monde sont entre les mains du secteur privé. « Seuls 30 % appartiennent aux gouvernements et autres acteurs publics», a-t-il dit. Le conférencier a indiqué que le Mali peut passer radicalement aux énergies renouvelables. « Considérons la capacité électrique installée du Mali, qui est de 0,8 gigawatt, et voyons de combien elle peut augmenter. Le plus grand projet d’électricité solaire au monde, situé à Ouarzazate, au Maroc, a coûté 2,5 milliards de dollars pour atteindre une puissance de 2 gigawatts, y compris le stockage des batteries dans des sels fondus pendant 7 heures chaque nuit. 2 GW de puissance, c’est 2½ fois la capacité de production électrique actuelle du Mali. Il faut ajouter à cela le coût d’une ligne de transport à haute tension de 765 kV. Une ligne capable de transmettre 2 GW heures sur les 1 000 kilomètres qui séparent Tombouctou de Bamako coûterait moins d’un milliard de dollars. Cependant, la paix doit régner au Mali pour que quiconque investisse ou prête l’argent nécessaire à la mise en place d’une telle ligne de transport d’électricité. En résumé, si la paix régnait, le Mali pourrait plus que tripler sa production électrique actuelle en utilisant uniquement l’énergie solaire, pour un coût d’environ 3,5 milliards de dollars. C’est un peu plus du budget total du gouvernement du Mali », a souligné le conférencier Convisser. Durant cette conférence, il a évoqué l’expertise de sa société « Plant Oil Powered (POP) Dièsel » dans le domaine énergétique. Par ailleurs, il dit avoir besoin d’un financement de 15 000 milliards de FCFA pour réaliser un projet de culture de Jatropha à l’échelle de l’Afrique de l’ouest et soutenir 6 millions d’agriculteurs.

