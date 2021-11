Contrebande de Cigarettes au Mali : Les Marques Ronson et Américan Légend indexées

Les locaux du CNPM ont servi de cadre le 22 octobre 2021 à l’atelier de présentation des résultats de la première analyse des données issues de l’étude sur le ramassage des paquets vides de cigarettes. La cérémonie s’est tenue en présence du directeur général de l’INSAT et des responsables de la SONATAM.

L’Institut national de la statistique(INSAT) en droite ligne de sa politique de diffusion de l’information statistique, entreprend des opérations statistiques dont il met les résultats à la disposition des utilisateurs de données et ces restitutions sont effectuées à travers l’organisation d’ateliers de diffusion. Aussi, à la demande des administrateurs publics et des entreprises, l’INSAT mène des recherches et études sur les questions statistiques et économiques. La présente étude s’inscrit donc dans ce canevas, il s’agit d’un protocole signé entre l’INSAT et la SONATAM le 3 février 2020. Selon les explications du DG de l’INSAT, le Dr Arouna Sougane, l’objectif visé par l’étude était de connaître la consommation des cigarettes illicites sur le territoire national et leur impact économique et fiscal afin d’anticiper l’orientation des décideurs pour adapter les politiques publiques de prévention de la fraude et de la contrebande.

Les résultats de l’enquête indiquent que les marques de cigarettes Ronson 86%et Américan Légend 10% sont frauduleusement entrées sur le territoire. Donc une contrebande représentant un important manque à gagner sur l’économie nationale. Contrairement aux productions de la SONATAM qui se démarque par sa grande contribution économique à en croire sa directrice commerciale.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

