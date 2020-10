Déclaration liminaire de l’assemblée générale du M5-RFP du 24 octobre 2020

Militantes et militants du M5-RFP ou plus exactement militantes et militants d’un Mali debout, d’un Mali digne pour l’édification duquel notre mouvement a tout donné, jusqu’au sang de patriotes lâchement assassinés à Sikasso, Kayes et ici à Bamako.

Nous avons fait le serment que justice leur sera rendue.

Nous honorerons notre serment envers eux. Et envers toutes les victimes militaires et civiles des crises que nous vivons. Pour notre honneur. Pour l’honneur du Mali.

Militantes et militants du M5-RFP,

Nous voici donc réunis, depuis la démission de l’ancien président de la République, pour notre 1ère Assemblée générale qui regroupe les responsables de nos principales entités faîtières. Le Comité stratégique, comme à chaque moment important de la vie de notre mouvement, souhaite vous rendre compte et surtout vous écouter.

Militantes et militants du M5-RFP,

Nous devons tout d’abord vous dire toute notre fierté et vous transmettre les milliers de message de remerciement et de félicitations, pour ce que vous avez entrepris et réussi sous le regard admiratif de l’Afrique et au-delà du monde entier. Peu de gens croyaient que les mains nues, dans le respect de la loi que vous auriez obtenu le départ de l’ancien président. Voilà que IBK est parti :

Merci au peuple malien qui nous a fait confiance en participant massivement au soulèvement populaire contre l’ancien régime corrompu, oligarchique et ploutocratique ;

Gloire aux militants et sympathisants du M5-RFP avec une mention spéciale les jeunes et aux femmes pour leur formidable engagement et les sacrifices consentis ;

Hommages aux martyrs et à toutes les victimes de cette lutte : leur sacrifice ne sera pas vain.

Militantes et militants du M5-RFP,

Après la démission de l’ancien président, nous avons pensé et d’ailleurs nous continuons à penser que la condition sine qua non de la réussite de la Transition était une saine et loyale collaboration entre les deux acteurs du changement, entre les deux légitimités incarnées par le M5-RFP et le CNSP.

Et croyez-nous chers militantes et militantes, nous n’avons été dupes de rien et rien ne nous a surpris. En effet :

– en quoi peuvent surprendre des gens qui ne prononcent le mot M5-RFP que lorsqu’ils sont contraints et forcés ?

– en quoi peuvent surprendre des gens qui, dès le lendemain du 18 août ont renoué avec les pratiques que nous combattions la veille seulement ?

– en quoi peuvent surprendre des gens qui ont très vite fait la preuve que le Mali n’était pas leur souci et qu’ils sont plutôt en quête de privilèges.

Mais il nous fallait laisser les maliens, voir, entendre, constater et comprendre par eux-mêmes ce qui se tramait contre eux.

Ainsi, dans le seul but de marginaliser le M5-RFP et d’accaparer tout le pouvoir pour ne pas avoir en face une véritable légitimité qui ne serait ni otage ni impuissant :

tous les engagements pris, même sous serment d’officier, ont été violés ;

les conclusions des concertations sur la Transition ont été falsifiées ;

le Président et le Premier de Transition ont été choisis par malice et fraude ;

les textes régissant la Transition n’ont respecté aucune règle.

Ce qui ne pouvait manquer d’arriver arriva et se constatera tous les jours un peu plus : en quelques semaines l’espoir s’est transformé en défiance, la confiance en déception et la Transition s’achemine vers une inéluctable impasse.

Mais chers militantes et militants, là est notre LIGNE ROUGE.

Nous ne laisserons personne empêcher l’émergence d’un Mali nouveau.

Nous n’accepterons pas la restauration en cours.

Nous dénoncerons et combattrons les complots de plus en plus manifestes contre notre peuple.

En un mot nous ne laisserons personne perpétuer le régime de IBK sans IBK.

Militantes et militants du M5-RFP,

Comme hier, malgré tout ce qui a été annoncé et souhaité sur le caractère hétéroclite de notre mouvement nous restons unis. Mais comme hier, nous ne disons pas que nous sommes monolithiques.

C’est le lieu pour nous de prendre acte de l’annonce de l’Imam Mahmoud Dicko de se consacrer désormais à sa mission de guide religieux. Il a d’ailleurs décidé de s’exprimer lui-même sur ce sujet au moment opportun.

Comme hier nous sommes déterminés à obtenir le changement pour la Refondation du Mali.

Et comme hier nous y arriverons en imposant une Transition de rupture.

Oui, dans les organes et institutions ou en dehors nous imposerons une Transition de rupture avec l’ordre ancien est ses pratiques assassines contre notre Peuple.

Nous poserons les bases solides d’une refondation du Mali basée sur des objectifs clairs dont :

Ancrage durable du Mali dans la paix, la sécurité, l’unité nationale, le recouvrement de l’intégrité du territoire national et de la souveraineté du Mali ;

Gouvernance vertueuse : fondée sur une lutte implacable contre la corruption, le traitement diligent des rapports de vérification (ceux disponibles et ceux élaborés pendant la transition) ; l’audit des finances publiques (dont celui de la dette) ,des institutions de la république , des ministères et grandes structures publiques et de l’aliénation du patrimoine de l’Etat ;

Consolidation de notre système démocratique : réformes politiques et institutionnelles ; organisations d’élections crédibles ;

Consolidation de l’Etat de droit : procès crime de sang ; reforme et renforcement des capacités de la justice ; accès à et bonne distribution de la justice

Amélioration des conditions de vie des populations par, entre autres mesures, le retour de l’Etat sur l’ensemble du territoire national, la relance de l’économie et le soutien aux secteurs sinistrés par le Covid-19.

Dans cette optique nous pèserons de toutes nos forces sur le processus de gouvernance par des actions ciblées :

Soutien aux mesures des autorités de transition favorables à la refondation du Mali ;

Contestation vigoureuse des mesures de maintien ou de renforcement des mauvaises pratiques de gouvernance non favorables à la refondation ;

Exercice de pressions pour la prise de mesures porteuses de refondation.

L’idéal aurait été que les acteurs du changement, dans le cadre des organes de la Transition, mettent en œuvre le changement. Oui, nous avons voulu être les principaux responsables de la transition pour imprimer notre vision à la marche des affaires. Sans complexe et en toute légitimité.

Dans cette optique et toujours en toute légitimité le M5-RFP réclame, comme un dû, la présidence et le quart des membres du Conseil national de Transition pour encore une fois se donner les moyens politiques et institutionnels du changement et de la refondation.

En toute hypothèse, militantes et militants du M5-RFP le Comité stratégique, au nom de l’ensemble des composantes du Mouvement, invite les maliennes et maliens à rester mobilisés et déterminés pour une rupture véritable avec l’ancien système qui perdure et pour un changement réel par la Refondation du Mali.

Nous vous remercions de votre attention.

Bamako, le 24 octobre 2020

Pour le Comité stratégique du M5-RFP

Choguel K. Maïga

