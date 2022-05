Le vendredi 6 mai 2022 l’ambassadeur de l’Union Européenne a convié les médias à un déjeuner de presse à son domicile. Occasion pour lui d’échanger avec la presse locale de l’actualité du pays.

En marge de la célébration de l’édition 2022 de la journée de l’Europe le 9 mai, l’ambassadeur de l’ Union Européenne au Mali, Bart Ouvry a convié la presse à partager avec lui le petit déjeuner . Cette rencontre a permis à Monsieur l’ambassadeur de l’UE d’échanger avec la presse de la situation du pays, les relations tendues entre les Autorités de la Transition et la CEDEAO. Faisant cas des difficultés engendrées par les sanctions sur le quotidien des citoyens en plus d’autres difficultés auxquelles fait face le pays, son SE Bart Ouvry a vivement souhaité un compris entre les deux entités. A ses dires, il urgence d’aller à un consensus et pour se faire il conseille à ce qu’on se départisse des ressentis. Répondant aux questions des journalistes, l’ambassadeur a réaffirmé les principes de l’UE à savoir l’importance donnée à l’organisation des élections crédibles, la préservation des acquis de l’Accord pour la paix et la réconciliation. Concernant l ‘appui de l’UE, M. Bart Ouvry dira que l’UE continue d’accompagner le Mali. Et d’ajouter que les fonds destinés à le soutenir restaient d’actualité. Par ailleurs, il explique que les paiements sont juste reportés ou traduits en projet jusqu’à ce que le Mali et la CEDEAO trouvent un compromis. Rappelons que la date du 9mai marque la commémoration de la journée de Robert Schuman considérée comme le départ de la création de l’Union Européenne.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

