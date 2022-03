L’Ong Mali-Folkecenter Nyètaa a célébré le jeudi 17 mars aux côtés des femmes de Filamana dans le cercle de Bougouni la journée internationale des droits des femmes. Une célébration de la femme couplée à la cérémonie de clôture du projet « Arbre comme support à l’économie locale » financé par l’ambassade du Royaume de Norvège, et le début du projet « Innovation par la digitalisation, la promotion des emplois verts et les énergies renouvelables pour la résilience climatique et la cohésion sociale au Mali »une initiative de Mali-Folkecenter Mali.

L’une des visions de MFC Nyètaa (Mali –Folkecenter Nyètaa) est de défendre les droits des peuples en mettant l’accent sur l’égalité des sexes qui passe par l’autonomisation des femmes. L’édition 2022 de la journée de la femme commémorée sous le thème « L’égalité aujourd’hui pour un avenir durable », a été opportune pour MFC Nyètaa de se tenir aux côtés des populations de Filamana pour magnifier la femme, sa bravoure et ses efforts dans la construction citoyenne. Filamana est une localité située à plus de 200 km de Bougouni dans le Wassoulou profond, à environ 400 Km de Bamako. Filamana elle est dans la zone frontalière du Mali et de la Côte d’Ivoire. Le gouverneur de la région de Bougouni, le général de Brigarde Kéba Sangaré dans son intervention a vivement félicité l’ONG pour son implication dans le développement de la communauté notamment ses projets et initiatives en faveur des femmes. Il est renchéri dans ses propos par le maire de Koussan Fodjè N’Diaye. Dans son intervention, le président de Mali-Folkcenter le Dr Ibrahima Togola, s’est réjoui du parcours de sa structure, et ses réalisations. En effet, Mali-Folkecenter Nyètaa œuvre activement depuis 1999 à la promotion de solutions innovantes de développement intégré. De sa création à nos jours, l’ONG Mali-Folkecenter Nyètaa est à pied d’œuvre dans le domaine de la protection de l’environnement et pour une meilleure autonomisation des communautés. Et comme rappelé par le Dr Togola, l’ONG compte de nombreux démembrements au Mali et la structure consacre d’importants efforts à l’endroit des femmes. Le projet « Innovation par la digitalisation, la promotion des emplois verts et les énergies renouvelables pour la résilience climatique et la cohésion sociale au Mali » démarré ce jour, en est la parfaite illustration.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

