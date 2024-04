La phase communale du Dialogue inter-Maliens pour la paix et la réconciliation nationale a été lancée samedi dernier (13-15 avril 2024) dans les 805 communes du pays, dont celles de Bamako. Pendant les 3 jours de concertations, les échanges et discussions ont essentiellement porté sur les thématiques comme Paix, Réconciliation nationale et cohésion sociale ; Questions politiques et institutionnelles ; Economie et développement durable ; Aspects sécuritaires et défense du territoire ; Géopolitique et environnement international.

Ce dialogue Inter maliens pour la paix et la réconciliation nationale vise à promouvoir la paix, la réconciliation nationale et le vivre ensemble. Basée sur des mécanismes endogènes de règlement de crises, cette consultation entre Maliens se déroulera du 13 avril au 10 mai 2024 sur toutes les échelles administratives, tant aux niveaux communal, régional, des Missions diplomatiques et consulaires que national. Il est attendu des recommandations fortes dont la mise en œuvre doit permettre de renforcer le tissu social fragilisé par plus d’une décennie de crise multidimensionnelle.

Commentaires via Facebook :