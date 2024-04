L’une des recommandations fortes des participants de la phase communale du Dialogue inter-maliens pour la paix et la réconciliation nationale en Commune I du District de Bamako est la promotion des 5 colonels au Grade de Général.

Du 13 au 15 avril 2024, la phase communale du Dialogue inter-maliens pour la paix et la réconciliation nationale s’est déroulée dans la salle de délibération de la Mairie de la Commune I du District de Bamako.

Présidés par Mme Barry Aminata Touré, assistée de Sory Diallo, Coordinateur des chefs de quartiers, les travaux se sont déroulés sous l’oeil vigilant de la Déléguée du Comité national de pilotage du Dialogue inter-Maliens et Présidente du Volet Géopolitique, Mme Seck Oumou Sall.

Au cours de la journée du 13 avril, les participants a reçu la visite du Gouverneur du District de Bamako, Abdoulaye Coulibaly, suivie de celle du Président du Comité national de Pilotage, Ousmane Youssoufi Maïga et sa délégation. Avec l’appui des personnes-ressources, les participants ont été répartis en cinq groupes de travail pour analyser les situations, proposer des solutions, faire des recommandations et identifier les actions à mener et les acteurs concernés.

Le Groupe I a traité la thématique «Paix, Réconciliation et Cohésion Sociale» et propose de : établir un climat d’entente et de confiance entre les dirigeants et les citoyens sans exclusion ; mettre fin à l’utilisation abusive des biens publics ; favoriser un accès équitable à la justice pour tous les citoyens et mettre en place un système efficace de lutte contre la corruption…

Le Groupe II, qui a planché sur les « Questions politiques et institutionnelles », appelle à sensibiliser les électeurs au vote de conscience ; élaborer un plan de carrière pour les agents de l’administration et veiller à l’application de la loi instaurant la discrimination positive envers des personnes vivant avec un handicap.

Le Groupe III a traité la thématique «Economie et Développement Durable » et appelle à l’élaboration et la mise en oeuvre d’une Stratégie nationale, régionale et locale de développement durable intégrant les objectifs économiques, sociaux et environnementaux. Il suggère l’investissement dans l’éducation, la formation professionnelle et la recherche pour renforcer les compétences et l’implication des communautés locales dans la prise de décisions et la mise en oeuvre de projets de développement.

Le Groupe IV «Sécurité et défense » préconise l’adoption d’une Stratégie nationale de sécurité

– renforcement du contrôle des frontières ; l’amélioration des dispositifs de contrôle aux frontières pour empêcher des mouvements illicites d’armes de drogues et de combattants terroristes, la dissolution des milices et groupes d’auto-défenses ; l’installation des systèmes d’alertes précoces de prévenir les conflits et les catastrophes ; la promotion des 5 Colonels au Grade de général.

Le Groupe de travail « Diplomatie et géopolitique » souhaite que les outils d’un partenariat stratégique gagnant-gagnant fasse l’objet d’appropriation. Il préconise en outre la diversification des relations diplomatiques dynamiques au plan bilatéral et multilatéral ; le respect des engagements internationaux tout en prônant l’intérêtdu Mali ; la création des conditions favorables pour le retour définitif des réfugiés, etc.

Ces propositions ont été soumises à la plénière.

Au terme des échanges de qualité, les participants ont formulé plusieurs recommandations telles : la nécessité d’établir un climat d’entente et de confiance entre les dirigeants et les citoyens sans exclusion ; de réduire le nombre des partis politiques ; de réviser la charte des partis politiques ; de revoir les critères de financement des partis politiques ; de renforcer les capacités des services des eaux et forêts (formations, recrutements, moyens logistiques) ; d’élever les 5 colonels au rang de Général; de dissoudre les milices et groupes d’auto-défense et leur réinsertion au sein des Forces armées et de sécurité ou d’autres couches sociales ; d’approprier les outils d’un partenariat stratégique gagnant-gagnant.

Dans son mot de clôture, le Maire de la Commune I du District de Bamako, Oumar Guindo, a remercié les participants pour leur contribution active et inclusive. L’édile a adressé une motion spéciale à l’endroit de son Excellence Madame Seck Oumou Sall, pour ses appuis, orientations et conseils qui ont donné un cachet particulier à ces assises.

Par Chiaka Doumbia

