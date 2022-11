Dr Abdoulaye Sall, Président du Cri 2002, ancien ministre, était, le 03 novembre dernier, l’invité de l’espace Yètaw de la Fondation Tuwindi sur le thème : « Avant-projet de constitution : la réforme de tous les espoirs ? ».

Au cours de son intervention, l’ancien ministre chargé des relations avec les institutions a rappelé les différentes tentatives de réviser la Constitution du 25 février 1992 (2000, 2011 et 2017) par les Présidents Alpha Oumar Konaré, Amadou Toumani Touré et Ibrahim Boubacar Kéïta. Dr Abdoulaye Sall est revenu, entre autres, sur la tenue des assises nationales pour la refondation de l’Etat, l’adoption du cadre stratégique pour la refondation de l’Etat.

Selon lui, la Constitution n’est ni plus, ni moins, que l’organisation de la démocratie et de l’état de droit. La constitution française de 1958 a connu quatorze (14) révisions. La constitution française est flexible, souligne-t-il. Le conférencier du jour a fait savoir que la constitution malienne de 1992 est rigide. Il est impossible de réviser cette constitution sans passer par le référendum. En commentant les différentes tentatives de révision de la loi fondamentale, il s’interroge : « Je me pose la question si c’est la constitution qui est rigide ou si ce sont des Maliens qui sont rigides. » Car pour le Dr Sall, « Quand on lit l’avant-projet de nouvelle constitution, je ne vois aucune flexibilité. Il y a bien des dispositions à revoir ». Le président de Cri 2002 appelle à un compromis autour de l’essentiel pour sortir le pays de la crise. Il plaide pour le « patriotisme intelligent », qui veut dire, selon lui, s’attaquer à l’essentiel et laisser les accessoires. Pour lui, « il faut relire l’avant-projet de nouvelle constitution à la lumière de la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance ».

Cri 2002, annonce son président, rendra publiques ses observations très prochainement sur cet avant-projet au cours d’une conférence de presse.

CD

