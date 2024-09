Dr. Choguel Maïga lors de la journée scientifique sur le système immunitaire dans l’AES : “Il faut que l’AES soit appropriée par les peuples… “

Le samedi 21 septembre 2024, le Premier ministre, Dr. Choguel Kokalla Maïga, a présidé, au Centre international de conférences de Bamako (CICB), la Journée scientifique organisée sous le thème “Activité sportive et système immunitaire en milieu jeune de l’Alliance des Etats du Sahel (AES)”. C’était en présence notamment du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahima Fomba.

Dr. Choguel K. Maïga a remercié le ministre de tutelle et le secrétaire exécutif du Haut conseil national de Lutte contre le Sida (HCNLS) pour l’initiative de réunir les ressortissants de l’AES avant d’ajouter : “On peut se demander quelles sont les relations entre le sport et l’AES. En réalité, le sport, c’est la vitalité. Les médecins disent qu’il y a cinq grands médicaments pour l’homme : le soleil, l’eau, l’alimentation, le repos et l’activité physique. Ce que vous êtes en train de faire, c’est pour renforcer la santé de notre jeunesse et la préparer à servir vaillamment là où la nation a de la place : l’armée, le sport, l’agriculture, le commerce, les études…”

“La question de l’AES n’est pas purement politique… L’AES doit être appropriée par les peuples parce que les dirigeants passent, les peuples restent. Il faut que le sang AES coule dans les veines de chaque citoyen de nos trois pays, que les dates clefs de l’AES soient retenues comme la date de l’indépendance de chacun de nos pays”.

Le Premier ministre a salué la présence des ambassadeurs du Burkina Faso et du Niger et du conseiller spécial du président de la Transition. Après avoir ajouté que les soldats de l’AES sont en train de gagner la lutte contre le terrorisme et qu’ils font la fierté, il a invité à plus de réflexion, de sagesse et de détermination sans faille en évitant l’amalgame recherché par les adversaires.

Pour comprendre l’acharnement des ennemis contre l’AES, Dr. Choguel Kokalla Maïga a déclaré ceci : “Ce ne sont pas de simples opérations de guerre, ce sont des messages que nos adversaires veulent faire passer en direction de la population. Ces messages ne passeront pas. Je vous invite tous à avoir du discernement, à être résilients, à être déterminés, à donner suite aux messages et aux actes de nos différents chefs d’Etat”. Il a ainsi invité à lire et à relire le discours du président en exercice de l’AES, Assimi Goïta, à l’occasion de l’An 1 de cet espace commun le 16 septembre 2024. “La parade à ceci, c’est nos Forces de défense et de sécurité, tous les hommes en uniforme de l’AES qui sont des monè bo denw. Ils nous rendent fiers. En réponse, nous devons les soutenir sans faille, sans réserve, sans condition en évitant l’amalgame, en étant décidés, en étant résilients et en travaillant sur la durée”.

Plusieurs sous-thèmes étaient au menu de la Journée inscrite dans le cadre de la promotion de la santé des jeunes de l’espace AES grâce au sport : impact du sport sur le système immunitaire, VIH et jeunesse AES, opportunités et défis de la Confédération des Etats du Sahel. Au-delà de ces thèmes, le but recherché était la consolidation de la paix et de la cohésion sociale.

Source Primature

