Triste pour ce digne peuple français qui n’a pas eu la chance d’avoir de personnes polies pour gouverner la France.

Je l’ai dit par le passé et je le redis aujourd’hui, aucun Malien ni Africain n’est animé par des sentiments anti-français. Entre le peuple du Mali et celui de la France, il y a des liens très forts, des liens dont il sera très difficile de briser.

Oui en 2013, par manque d’équipements de guerre, la France à travers la force militaire Serval a été sollicitée par le président par intérim de l’époque, Pr. Dioncounda Traoré, pour venir appuyer l’armée malienne afin de stopper l’avancée des terroristes vers Mopti. Cet appui de la France a été salué par tous les Maliens, car nous ne sommes pas un peuple ingrat. Il faut reconnaître que l’appui de la France était aérien et les affrontements au sol étaient gérés par les soldats maliens. Le président François Hollande l’a confirmé dans une interview accordée à un média français. Je me permets de prier ici pour le repos des soldats maliens et français tombés pendant cette opération de sauvetage du Mali.

Après avoir repoussé avec force les terroristes, au lieu de rentrer, Serval s’est transformé en Opération Barkhane. Celle-ci, avec plus de 9 ans de présence dans notre pays, n’a pas pu satisfaire l’envie sécuritaire du peuple malien.

Peu à peu, le peuple finira par découvrir les accords bidons signés par les autorités maliennes avec la France, alors ce peuple a décidé que les choses changent et que tout ce qui ne va pas au profit du Mali et des Maliens soit annulé. La décision courageuse du gouvernement malien à mettre fin à tous les accords de défense avec la France a été saluée par les Maliens patriotes, à part quelques peureux d’apatrides qui ne pensent qu’à leurs intérêts égoïstes.

Sénateur Christian Cambon, je n’aurai pas imaginé un homme âgé comme toi réagir à une décision souveraine d’une nation qui veut être elle-même. Le Mali ne va pas payer cher. Au contraire, c’est vous qui allez payer cher votre arrogance pour ces attaques verbales lancées contre les Maliens. Nous restons fermes sur nos décisions, nous n’avons jamais interféré dans quoi que ce soit en France et il en devrait être autant pour vous.

On vous demande de partir, alors partez ! Où est votre problème ? Qu’est-ce-qui vous attire au Mali ? C’est pas la lutte contre le terrorisme, alors arrêtez votre hypocrisie et allez vous en de chez nous. Jadis l’armée malienne avait plus besoin d’équipements militaires pour faire face à l’ennemi que la présence de militaires français. Si votre engagement était dans le but de nous aider à finir avec le terrorisme, vous auriez dû rester chez vous et nous fournir des équipements pour le renforcement opérationnel de nos soldats.

La France n’est pas le seul pays au monde. Ils sont nombreux à être engagés avec le Mali dans le cadre de partenariats gagnant-gagnant. Nous pouvons citer la Russie, la Chine, le Japon, la Turquie, la Thaïlande, la Guinée Conakry, l’Algérie, le Maroc…

Sénateur, vous devriez songer à votre sort au lieu d’attaquer le Mali tout en voulant, par tous les moyens lâches, rejeter les torts de votre pays sur lui. Si vous voulez vivre longtemps en paix, évitez de vous attaquer au Mali, sinon c’est le malheur qui s’abattra sur vous. De personnes arrogantes comme vous, les vrais et dignes Français n’en ont pas besoin au Sénat.

Le Mali aux Maliens, sans ingérence extérieure !

Honorable Abdoulaye Diallo dit Abdoul

