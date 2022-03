Ils l’ont promis, ils sont en train de le faire ! En effet, les membres de l’administration provisoire installée au Conseil national du patronat du Mali par les groupements professionnels, pour gérer la transition post crise électorale, sont en train de recoudre savamment les morceaux de l’organisation patronale qui était en lambeaux.

Notre mission est claire et nous la mènerons dans une marche inclusive. Pour ce faire, nous démarcherons toutes les parties, nous allons rencontrer chacun des groupements pour que tous les membres du Conseil national du patronat du Mali se retrouvent”. Ainsi s’exprimait Boubacar H. Diallo, le vice-président de l’administration provisoire installée par les groupements professionnels au Cnpm pour gérer une période de transition que les membres de ladite administration provisoire souhaitent la plus courte possible. Boubacar H. Diallo parlait ainsi en répondant aux questions des journalistes lors d’un point de presse tenu il y a seulement deux semaines, dans les locaux de l’organisation patronale où l’administration provisoire venait de prendre ses quartiers. C’est parce que, le président de l’administration provisoire, Soya Golfa, étant empêché pour raisons de voyage, Boubacar H. Diallo se voyait donc obligé d’animer cette rencontre avec les journalistes en présence des autres membres de l’administration provisoire.

Apparemment, les choses sont en train d’aller vite, très vite même, au vu des résultats engrangés sur le terrain puisque partout où ils sont passés pour prêcher la bonne parole de l’unité et la réconciliation au sein du Conseil national du patronat du Mali, les membres de l’administration provisoire ont trouvé oreille attentive.

Désormais, il n’est plus question de camp Diadié ou camp Madou Coulou. Il n’y a que le Conseil national du patronat du Mali et c’est tant mieux pour tout le monde. Un signe patent de la bonne volonté des hommes d’affaires d’enterrer les faux clivages nés d’un choc des ambitions. Mais si des groupements professionnels ont affirmé hic et nunc leur accord pour accompagner l’administration provisoire dans sa tâche, dont essentiellement la relecture des textes pour en extirper tout point source de litige à l’avenir quant à son interprétation et en conséquence l’organisation d’élections transparentes, quelques organisations qui n’ont pas formellement annoncé leur engagement à la nouvelle dynamique ne doivent pas être vues hésitantes. Elles veulent respecter un certain formalisme, disons le respect des dispositions régissant le fonctionnement de leurs groupements professionnels exigeant de passer à la case concertation interne. C’est pour mettre tout le monde au même niveau d’information et en même temps harmoniser les points de vue sur la démarche initiée par l’administration provisoire.

Sans nul doute que tous les groupements membres du Cnpm prendront le train de l’unité et la réconciliation, chacun à sa gare, pour arriver ensemble à la même destination. C’est le moins qu’on puisse leur souhaiter.

A.B.N.

