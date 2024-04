La Fondation Friedrich Ebert Stiftung (FES) a présenté le 23 mars 2024 les résultats de son enquête d’opinion dénommée «Mali-Mètre». Cette enquête a touché une multitude de sujets comme la confiance des Maliens en la transition, les principaux défis auxquels les uns et les autres sont confrontés, l’organisation des élections, etc.

«Que pensent les Maliens» ? C’est la quintessence de l’enquête d’opinion politique de la Fondation Friedrich Ebert (FES) intitulée «Mali-Mètre». Rendue publique le 23 mars 2024, dont la 15e enquête aborde des sujets comme la transition politique en cours au Mali ; les défis et priorités des autorités de la transition ; la stabilisation et la sécurisation du Mali ; les partenariats ainsi que les échéances électorales à venir ; la justice, l’impunité et les perspectives…

La présentation de la méthodologie de l’enquête a été effectuée par M. Sidiki Guindo et la présentation des résultats de l’enquête par Christian Klatt. «Mali-Mètre est un instrument d’analyse sociopolitique qui a pour but, non seulement de recueillir les perceptions et les opinions politiques des Maliennes et des Maliens, mais aussi de les porter à la connaissance des décideurs politiques», a expliqué le représentant résident de la FES au Mali. «Nous ne cessons jamais de rappeler que Mali-Mètre n’est qu’une cartographie des perceptions des populations maliennes à un moment déterminé, notamment celui de la collecte des données. Dans ce sens, les résultats ne sauraient être considérés comme des vérités absolues», a souligné M. Klatt.

L’enquête a été axée sur la méthode des quotas avec la prise en compte des caractéristiques démographiques comme le sexe, l’âge et le niveau d’instruction. L’échantillon final des personnes enquêtées était de 2055 personnes de 18 ans et plus, réparties entre le District de Bamako, Gao, Kayes, Koulikoro, Ménaka, Mopti, Ségou, Sikasso, Taoudénit et Tombouctou. Pour cette édition, la région de Kidal n’a pas été enquêtée pour des raisons de sécurité.

La collecte de ces données s’est déroulée du 5 au 17 janvier 2024. La Friedrich Ebert Stiftung (FES) mène régulièrement des sondages d’opinion politique neutres au Mali. Ces sondages ont été initiés au cours du dernier trimestre de 2012. Ils représentent la contribution de la FES à la sortie durable de la crise politico-institutionnelle que le pays traverse depuis janvier 2012. Ils visent à recueillir les opinions de la population sur différentes questions afin d’ajuster l’offre d’aide nationale et internationale au besoin de la population maliennes. Ces sondages sont annuels et portent sur un ensemble de thématiques sociopolitiques.

