Les récentes sorties de l’ancienne ministre du travail sont en fait une extension de la dissidence qu’elle entretient au sein de sa famille politique. Membre du CNT, elle est l’initiatrice d’une mobilisation en faveur du «OUI» pour le référendum et rame du coup en marge de ses camarades entrés de plain-pied dans le processus de ratissage électoral pour le compte du RDA-Mali, la formation ayant absorbé l’UM RDA dans la fusion de toutes anciennes excroissances du vieux parti de l’indépendance.

D’où la profusion d’interrogations sur le mandat en vertu duquel la vice-présidente du CNT s’est fendue d’un point de presse pour afficher son soutien au projet référendaire au nom d’une formation fictive.

Les appréciations divergent sur la question et nombre d’observateurs le mettent au compte des clins d’œil et appels du pied devenus viraux chez certains animateurs de la scène, depuis la validation du projet de constitution par les hautes autorités. Ainsi, la partition de Raky Talla dans la gallérie aura consisté à appeler le peuple malien à une adhésion totale au projet, en énumérant une panoplie de raisons dont les crises sécuritaires, les résolutions du Dialogue national inclusif ainsi que des Assises nationales de la refondation et les missions assignées à la Transition par les concertations nationales. S’y ajoutent, à ses yeux, des vertus comme la consécration du caractère unitaire et laïc de la République, la garantie des droits de l’homme et les libertés individuelles ainsi que des jalons posés dans le sens du changement.

Seulement voilà : cette position est portée par une formation manifestement fictive, qui n’existe que par une fronde assez peu représentative et qui ne s’accommode toujours pas de ne pas jouer le premier rôle dans la nouvelle entité née de la fusion. Il s’agit du RDA-Mali dans le directoire duquel l’ancienne ministre Raky Talla occupe un poste auquel elle n’a jamais renoncé, tout en persistant à brandir des réserves sur la dissolution de l’UM-RDA Faso Djigi réduite finalement à un faire-valoir existentiel sur la scène politique. Et pour cause, les structures de base acquise à cette résistance se comptent sur les doigts d’une main à défaut de ne pas exister et l’entité politique dont Raky Talla prétend porter le soutien est désormais absente de tous les documents officiels. Autant dire que la démarche de Raky Talla tient de la défiance et de l’indiscipline, en persistant à agir au nom d’un parti politique dont la disparition a été actée tant par ses dirigeants que par l’administration ni plus ni moins. C’est pourquoi des voix s’élèvent de plus en plus dans la grande famille RDA pour envisager une clarification de cette confusion par les voies les plus appropriées.

A KEITA

