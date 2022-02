Une délégation du bureau du CNPM (Conseil National du Patronat du Mali), a animé le 14 février 2022 un point de presse dans un hôtel à Bamako. L’objectif était d’informer l’opinion publique sur la situation actuelle qui prévaut, et par la même occasion demander l’implication des hautes autorités pour l’ouverture des locaux du CNPM.

« Le Bureau du CNPM informe l’opinion nationale et internationale que des agents de la gendarmerie nationale ont fait irruption dans les locaux du CNPM le mercredi 2 février 2022 à 7 heures sans décision de justice pour procéder manu militari à une expulsion du personnel suivie d’une fermeture des bureaux et un changement des serrures », déclare le communiqué livré à la presse par Sekou Konaté le vice-président du CNPM en charge des Mines. Poursuivant, Monsieur Konaté du bureau du CNPM présidé par M. Diadié dit Amadou Sankaré, explique qu’après leur élection et installation dans les locaux du CNPM le 12 octobre 2020, sur la base d’une décision de justice, leur bureau travaillait dès lors pour défendre les intérêts du secteur privé dans le strict respect de toutes les parties.

Pour rappel, le fauteuil de la présidence du CNPM disputé par Mamadou Sinsy Coulibaly et M. Dadié dit Amadou Sankaré est une série de bataille judiciaire, en octobre 2020 M. Coulibaly se réclamait président de la faîtière et en septembre 2021 M. Sankaré déclaré président à son tour. La bataille judiciaire se poursuivant ainsi que la médiation ouverte pour trouver le consensus, le bureau de M. Sankaré qui jusque-là occupait les locaux du CNPM vient d’être expulsé des locaux par un huissier de justice. Et selon le présent communiqué, le cadre de concertation dont la mission était la médiation pour une issue favorable et consensuelle de la crise installée au sein du CNPM, serait composé de membres exclusivement opposé au bureau de M. Sankaré.

Aussi, après l’annulation des deux élections par la justice, le cadre se serait saisi d’un huissier de justice qui avec l’aide des éléments de la gendarmerie, a procédé à l’expulsion des travailleurs du CNPM de manière manu militari. Et pour M. Dadié dit Amadou Sankaré et ses camarades, cette attitude est inappropriée à la résolution de la crise. D’autant plus qu’il s’agit d’un problème qui reste du ressort du secteur privé et de la justice malienne. Aussi, le bureau dirigé par M. Dadié dit Amadou Sangaré interpelle les hautes autorités et demande leur implication pour l’ouverture immédiate du siège du CNPM.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

