Fête de Tabaski 2020 : Secours Islamique France au Mali fait parler son cœur pour la 8ème année consécutive aux Maliens

L’ONG française dénommée Secours Islamique France (SIF) du Mali, a montré sa solidarité, son soutien et son humanisme comme dit la religion musulmane, aux Maliens pour la huitième année consécutive, en organisant l’opération Tabaski qui consiste à donner de la viande aux populations, notamment les plus démunies, afin qu’elles fêtent dans la joie la Tabaski. Comme les précédentes années, SIF-Mali, a organisé une vaste campagne de distribution de taureaux au profit des bénéficiaires pour leur permettre de fêter la Tabaski dans la dignité. Le fond mobilisé pour réussir l’opération Tabaski 2020 par SIF, selon ses responsables, est estimé à 400 millions de FCFA. Il a consisté à acheter 999 taureaux qui ont été distribués à 49 950 bénéficiaires dans les 6 communes du District de Bamako, dans la Région de Ségou, (Ségou, Baraoueli, Niono, Bla, Macina) et dans la Région de Mopti, (Mopti, Koro, Djenné, Bankass et Bandiagara). L’opération de distribution des animaux s’est déroulée dans les écoles coraniques partenaires, des centres de détention, des ménages vulnérables des zones ci-dessus. Selon SIF Mali, l’opération a pour objectif global d’améliorer l’inclusivité sociale et communautaire des bénéficiaires. Ce qui a permis à ces derniers d’avoir de la viande pour célébrer la Tabaski dans la joie et dans la dignité. SIF Mali n’a pas manqué l’occasion de saluer vivement les heureux donateurs qui permettent à SIF de poser ces actes de générosités, d’entraide, de solidarité. «Nous remercions nos généreux donateurs vivant en France et à travers le monde, qui ont permis une fois de plus à nos milliers de bénéficiaires du Mali de fêter Aïd el-Kebir dans la joie et dans le respect de leur foi», a déclaré Mamadou Tafsir Diallo, chef de mission du SIF-Mali.

A savoir que le SIF est une ONG française qui a pour mission d’atténuer les souffrances des plus démunis en France et dans le monde. Il intervient là où les besoins humanitaires et sociaux l’exigent par la mobilisation de secours d’urgence et la mise en place de programmes de développement. Les champs d’action privilégiés concernent : l’enfance, la lutte contre l’exclusion et la précarité, l’aide à la sécurité alimentaire, l’eau, l’hygiène et l’assainissement. Présent au Mali depuis 2013, le SIF apporte un secours et une aide aux populations démunies.

Hadama B. Fofana

