La nouvelle grille tarifaire de SAMA Money est de 0,5% pour les retraits, et 0% pour les frais de transfert et les frais de dépôt. La société se veut la plus compétitive sur le mobile banking africian avec le plus bas des taux de transferts à en croire son PDG, M. Douada Coulibaly qui était ce jour 03 mars 2022 devant la presse au siège de la direction de SAMA MONEY sis à ACI 2000.

Accompagné des cadres de sa direction, le PDG de SAMA Money M. Daouda Coulibaly a porté à la connaissance du public la nouvelle grille tarifaire de SAMA Money. Qui est de 0,5% pour les frais de retrait et OF sur les frais de dépôt et de transfert. Profitant de l’occasion, le PDG de SAMA Money est revenu sur l’historique de la création de son entreprise, ses objectifs, ses ambitions d’expansion qui veut couvrir l’ensemble des pays africains. Lancé le 16 janvier 2020, SAMA Money entreprise 100% malienne est décrite par son PDG comme une entreprise citoyenne qui fait de la création d’emplois son crédo . Et ce pour mieux accompagner les autorités dans les efforts de réduction du chômage des jeunes. Revenant sur les parcours de SAMA Money, M. Coulibaly dira que l’entreprise a toujours enregistré un taux de tarification le plus bas de la place. En 2020, elle a débuté avec 40% de taux moins cher que le marché existant pour ensuite continuer sur un rabais de 60% en avril 2021, en septembre 2021 ses transactions de retrait étaient O,7%, et depuis le 1er Mars 2022, SAMA Money opère une nouvelle baisse de ses tarifs de retraits avec une nouvelle grille déclarée par M. Daouda Coulibaly comme du jamais enregistré sur le marché malien. Et pour le PDG de SAMA Money cette politique vise à satisfaire les clients lequel nombre l’entreprise compte bien agrandir au maximum de par ses innovations. De plus, confiant de leur croissance enregistrée en 2021, M. Coulibaly affiche leur ambition de conquérir le marché africain avec un service finance digital unique, participatif à l’inclusion financière. Pour se faire SAMA Money s’appuie sur les valeurs d’accessibilité, d’exclusivité et de citoyenneté. Cette année, SAMA Money se lance dans la conquête à l’internationale avec l’ouverture d’une filiale en Côte d’Ivoire et au Burundi en janvier 2022. SAMA ‘Elephant’ à l’image du mastodonte de l’animal compte révolutionner le marché du mobile banking africain à travers son riche portefeuille de services gratuits en offrant à ses clients la possibilité de payer leurs abonnements TV, acheter du carburant, recharger les compteurs d’électricité, d’eau en plus des souscriptions aux polices d’assurances.

Khadydiatou SANOGO /maliweb.net

