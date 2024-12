Fondation Orange-Mali : Une aide humanitaire de plus 52 millions de F CFA

Dans leur période de souffrance, les sinistrés des dernières inondations ayant frappé le pays n’ont pas été délaissés par Orange-Mali. A travers sa Fondation, l’opérateur des télécommunications vient d’apporter une assistance de diverses natures à des milliers de personnes résidant à Bamako, Ségou et Mopti. Le coût de cette aide humanitaire a été estimé à plus de 52 millions de F CFA.

La cérémonie de remise des dons à des sinistrés des inondations qui ont durement touché le Mali s’est déroulée le jeudi 28 novembre à Bamako sur la Place du Cinquantenaire. Elle a été présidée par le représentant du gouverneur de Bamako, Mamadou Traoré, qui a fortement salué la démarche d’Orange-Mali en déclarant que : « Cette donation symbolise notre engagement collectif à soutenir les populations vulnérables en allégeant leurs souffrances et en leur donnant espoir. Les dons leur permettent de répondre à leurs besoins urgents. Ce geste illustre les valeurs fondamentales humanitaires : la solidarité et l’entraide. »

Estimés à plus de 52 millions de F CFA, ces dons sont composés de kits d’urgence, de vivres et de kits d’hygiène pour femmes. Ils ont été distribués en partenariat avec l’ONG Action Contre la Faim à 1 000 ménages représentant à peu près 6 000 personnes reparties entre le District de Bamako (Communes III et IV : Bolibana et Djicoroni Para), Ségou et Mopti. « Chaque kit est composé d’une bâche pour s’abriter, de sac de riz de 25kg, de 2 moustiquaires imprégnées, d’une natte de 2 places, une couverture, un seau en plastique de 20 litres, une bouilloire, 2,1 kg de savon et 1 Kit hygiène féminine. A ces kits s’ajoutent des vêtements, des draps, des chaussures, une enveloppe symbolique collectés par l’ensemble du personnel d’Orange-Mali au bénéfice des familles sinistrées. Le coût total est évalué à plus de 55 millions de F CFA dont plus de 52 millions déboursés par la Fondation Orange-Mali afin de renforcer la résilience de nos compatriotes touchés par les inondations », a fait savoir Fatogoma Aristide Sanon, directeur général adjoint d’Orange-Mali. A l’en croire, cette distribution de dons constitue la 2e phase de l’appui d’Orange-Mali aux populations sinistrées, après le geste initial du même genre pour 10 millions de F CFA. Elle vient s’ajouter à d’autres activités déjà réalisées par la Fondation Orange-Mali dans le cadre de ses activités de mécénat avec un investissement de plus d’un milliard de F CFA depuis le début de l’année 2024, ajoute le directeur général adjoint.

A travers ce geste, la Fondation Orange-Mali explique vouloir exprimer sa générosité et sa solidarité envers les populations maliennes en situation défavorisée. S’adressant aux bénéficiaires, le représentant du gouverneur de Bamako a laissé entendre que : « nous sommes conscients que cette assistance ne couvrira pas tous vos besoins, mais elle représente un premier pas vers l’allègement de vos souffrances. Elle témoigne de notre volonté de ne laisser personne de côté et de rester à vos côtés face aux défis auxquels vous êtes confrontés. »

Alassane Cissouma

