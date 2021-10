Forum régional : Les enfants talibés au centre des préoccupations du SIF

Bamako a abrité du 20 au 21 octobre 2021 le forum sous-régional du projet d’inclusion des enfants et jeunes talibés. Co-organisé par les missions du Secours islamique France du Mali et du Sénégal soutenu es par l’ Agence française de développement (AFP) et l’Union-Européenne (UE). Le secrétaire général du ministère de l’Education Nationale a présidé le mercredi 20 octobre l’ouverture des travaux au Centre international de conférence de Bamako.

–maliweb.net-Ils sont venus de la Côte d’ivoire, du Burkina Faso, du Niger, de la Guinée, du Sénégal et de la France pour prendre part à cette importante rencontre régionale sur l’inclusion des enfants et des jeunes talibés. Une rencontre qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Projet « Inclusion des Talibés au Mali et au Sénégal ». Aussi durant deux jours, les panelistes ont échangé et partagé leurs expériences sur une problématique commune aux pays participants de la sous-région à savoir l’épineuse question de l’inclusion socioéducative et économique des enfants et jeunes talibés. Et comme souligné par le Chef de Mission de Secours islamique France au Mali (SIF-Mali), Mamadou Tafsir Diallo dans son mot de bienvenu, pour la mise en œuvre de ce projet le SIF va s’appuyer sur une recherche action participative permettant de ressortir les différents problèmes auxquels sont confrontés les enfants talibés mais également les écoles coraniques afin d’y apporter une contribution positive. Poursuivant, Monsieur Diallo, indique que ledit projet va impacter positivement au Mali et au Sénégal 21 écoles coraniques, plus de 1000 enfants et jeunes talibés et leurs communautés et 5 organisations de maîtres d’écoles coraniques. Premier du genre, le présent forum est donc une innovation qui donne une dynamique sous-régionale à la problématique visant à asseoir une réponse globalement similaire sur l’amélioration du cadre éducatif et protecteur des enfants et des jeunes talibés. Le secrétaire général du ministère de l’éducation nationale , Kinane Ag Gadeda, dans son intervention, rappelant la longue tradition culturelle de l’enseignement coranique et des pratiques Talibé dans notre pays, il est revenu sur la difficile insertion des apprenants coranique dans le monde du travail. Aussi , il a rappelé les efforts engagés au niveau Mali pour leur prise en compte lesquels efforts sont soutenus par les partenaires tel le SIF avec l’appui financier de l’UE et l’AFP. Pour sa part, le directeur exécutif du SIF, Mahieddine Khelladi, a présenté le SIF et ses missions. Fondé en 1991, l’Ong est présente dans plus de 40 pays, au Mali depuis 2013, et au Sénégal depuis 2008, le SIF met en œuvre des projets et programmes dans les domaines de l’éducation et le bien-être des enfants ; la sécurité alimentaires et moyens d’existence ; eau , hygiène et assainissement.

Khadydiatou SANOGO /maliweb.net

