Financé par le ministère des Affaires étrangères des Pays – Bas à hauteur de 1 249 000 Euros soit un peu plus de 818 millions de FCFA pour une durée de 30 mois, le nouveau programme ‘’Land at Scale’’ ou « Projet d’appui à la gouvernance foncière (PAGF) : Protection des droits coutumiers et gestion locale des conflits fonciers » de SNV ( Organisation Néerlandaise de Développement ) a été officiellement lancé ce vendredi, 20 mai 2022 à Granada Hôtel. La cérémonie était placée sous la présidence du ministre du Développement rural, M. Modibo Keita, en présence de SE M. Marchel Zerbal, l’ambassadeur du Royaume des Pays Bas, M. Alidji Touré, directeur pays de SNV ainsi que l’ensemble des partenaires.

Une initiative d’un consortium composé de SNV et collaboration avec l’Institut Royal Tropical (KIT) , Université des sciences Juridiques et politique de Bamako (USJP – B) et la Coordination Nationale des Organisations Paysannes ( CNOP ) qui soutient le renforcement des capacités institutionnelles et locales de gestion des conflits fonciers et de protection des droits coutumiers au Mali à travers le projet ‘’Land at Scale’’.

De façon générale, le PAGF vise à renforcer les capacités locales de gestion des conflits fonciers et de protection des droits coutumiers au Mali. Spécifiquement, il vise à l’amélioration des performances des commissions foncières à travers un appui aux différents acteurs clés et la Contribution à l’émergence d’un environnement favorable à la durabilité des commissions foncières.

Pour le ministre Keita, la sécurité foncière représente donc un élément clé pour la valorisation des potentiels économiques du pays. La protection foncière des exploitations agricoles familiales est devenue primordiale pour l’amélioration des conditions d’existence et de sécurisation des facteurs de production dans les zones rurales.

‘’L’état des lieux de la problématique de gestion du foncier agricole laisse apparaître de nombreux conflits fonciers entre les différents acteurs. Face à ce phénomène, l’État malien a engagé une série de réformes, afin de mieux organiser la gouvernance foncière. Cela est matérialisé par différents textes législatifs et réglementaires’’, explique le ministre Keïta.

SNV est une organisation internationale de développement à but non lucratif, établie aux Pays – Bas en 1965. Elle intervient dans les pays en développement depuis plus de 50 ans, et opère aujourd’hui dans 30 pays en Afrique, Asie et Amérique latine.

Rappelons que SNV se concentre sur les questions liées à l’agriculture, l’alimentation, l’énergie, l’hygiène et l’eau, en l’occurrence quatre défis mondiaux qui influencent fortement les opportunités des pauvres et sont étroitement liés au changement climatique. Au Mali où les interventions ont commencé en 1979, l’Organisation dispose de bureaux à Bamako , Ségou et Gao et intervient directement et à travers ses partenaires dans le District de Bamako et les Régions de Sikasso , Gao, Ménaka, Mopti, Ségou, Koulikoro, Kayes, Tombouctou et Kidal .

Brehima DIALLO

