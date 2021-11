Le samedi 13 novembre 2021, la pyramide du souvenir a servi de cadre à une cérémonie d’hommages et de témoignages à la mémoire du président Amadou Toumani Touré, décédée 10 novembre 2020.

Pour commémorer ce premier anniversaire de sa disparition, l’association dénommée Club des amis de ATT a organisé cette journée afin de perpétuer la mémoire d’ATT et lui rendre un vibrant hommage à travers plusieurs témoignages sur le parcours et les œuvres de l’illustre disparu. Le menu était à la hauteur de l’évènement : Poèmes, témoignages, prestations musicales, avec Djénéba Seck et Thialé Harby étaient au programme.

Pour cette première initiative, le C- ATT a mobilisé une nombreuse foule dont des jeunes. Ceux-ci sont venus nombreux à cette journée commémorative pour se souvenir de celui qu’on appelait « l’ami des enfants ».

Le Club des amis d’ATT à pour ; une première, réussi son Pari. Et l’association compte organiser d’autres manifestations afin de maintenir le flambeau et de perpétuer l’héritage d’ATT. La famille Touré, très touchée par l’initiative du C-ATT, a exprimé par la voix d’Amadou Ba Ali Traoré toute sa reconnaissance aux Initiateurs de la manifestation et à tous ceux qui se sont mobilisés pour perpétuer la mémoire d’ATT.

Commentaires via Facebook :