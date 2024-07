Le Président de l’Association pour la consolidation de la paix, le développement, la protection et la promotion des droits humains (Temedt) a déclaré au cours d’une conférence de presse, avant-hier mardi 16 juillet, au siège de l’organisation que l’esclavage est l’institution sociale la plus têtue.

L’association Temedt a organisé, le mardi 16 juillet 2024, une conférence de presse pour faire le bilan du Projet «défier l’esclavage, la discrimination sur le travail et l’ascendance».

Selon Coordinateur, Abdoulaye Mako, ce projet financé par Voice a débuté il y a deux ans. «Après évaluation, les partenaires ont fait une rallonge de 6 mois. Nous sommes au bout de ces 6 mois».

Il a rappelé les 5 activités organisées au cours de ces 6 mois, notamment l’organisation d’un atelier de formation sur les violences basées sur le genre et l’accès à la justice, un débat télévisé sur Joliba Tv sur l’esclavage par ascendance au Mali, un atelier avec la Ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité (Limama) auquel ont participé d’’éminentes personnalités à l’image de l’imam Yacoub Doucouré. «On a trouvé un partenariat avec la Limama. Dans les prochains jours, nous allons organiser un atelier pour élaborer des messages de prêche…», a- t-il révélé.

A l’en croire, la rencontre avec la Ligue des imams est l’une des plus fructueuses depuis le début de leurs activités de plaidoyer dans le cadre de la lutte contre l’esclavage.

Pour le Président de Temedt, Ibrahim Ag Idbaltanat, l’esclavage est la plus vieille institution et «la plus têtue qui existe dans tous les pays du monde». Il a concerné les noirs aussi bien que les blancs, a précisé le Président de Temedt qui se dit persuadé que plus l’esprit féodal persistera, plus demeurera l’esclavage. Ibrahim Ag Idbaltanat persiste et signe : “nous luttons pour l’éradication de l’esclavage au Mali”. Et de noter quelques avancées obtenues dans la lutte contre ce phénomène telles que sa criminalisation par la nouvelle constitution du Mali, le fait d’y consacrer 10 articles dans le projet de code pénal concernant et la présence dans le circuit d’adoption étatique d’une loi spécifique sur la question. Il évoque aussi la libération des centaines de personnes de la chaîne de l’esclavage et la réinsertion de ses victimes dans le tissu socio-économique.

Le Président de Temedt salue le partenariat avec Voice. Selon lui, Voice est un partenaire engagé auprès de toutes les populations discriminées.

Abdoulaye Mako est d’avis que beaucoup de progrès ont été enregistrés dans la lutte contre l’esclavage pendant cette période de transition. Il a mentionné l’organisation d’une session spéciale de la Cour d’assises à Kayes sur l’esclavage. «Nous tenons à la loi spécifique sur l’esclavage», insiste-t-il. La vice-présidente de Temedt, Mme Raichatou Wallet Altanata, reconnaît aussi que de nombreuses actions ont été menées en faveur des femmes victimes des violences en lien avec la pratique de l’esclavage par ascendance.

CD

