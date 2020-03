La majorité des esprits s’accordent à dire que l’effondrement du pouvoir libyen est à l’origine de la crise sécuritaire qui sévit dans notre pays depuis 2012. Crise qui a fait naître chez beaucoup de jeunes Maliens le désir de partir loin du pays, à la recherche d’une meilleure vie en Europe. Face à ce fléau, l’État malien a initié plusieurs politiques et programmes. Parmi ces stratégies, il y a la politique nationale de l’immigration ou encore les nombreuses initiatives de la société civile et syndicales.

Hier au Conseil national du patronat du Mali (CNPM), la CNV International en partenariat avec l’Union nationale des travailleurs du Mali (UNTM) et la Confédération syndicale des travailleurs du Mali (CSTM), a organisé une journée de réflexion sur le thème : «Impacts de l’insécurité et de l’immigration des jeunes sur le développement du Mali : enjeux, défis et perspectives».

Objectif : faire des suggestions et des recommandations concrètes susceptibles de réduire le problème et offrir des perspectives aux jeunes. On notait la présence du premier secrétaire adjoint de l’UNTM, Karimou Diarra alias Togola et du responsable des projets et programmes de la CNV International, Timotée T Boko.

«Le Mali est principalement un pays d’émigration. Le taux de migration pour 1.000 personnes était de 5,7% de 1995 à 2000, contre 2,4% de 2000 à 2005», a noté le représentant des deux forces syndicales maliennes à la cérémonie. Ajoutant que notre pays accueille 1,6% d’émigrés venant du Burkina Faso, 23% du Ghana, 13% de la Guinée, 10% du Bénin et 9% du Niger, le syndicaliste a précisé que ces chiffres datent de 2007.

Pour Karimou Diarra, la situation exige un profond diagnostic afin d’y trouver des solutions adéquates. En ce qui concerne l’UNTM, le syndicaliste a fait savoir qu’elle s’est, de 2017 à aujourd’hui, dotée des ressources et des compétences nécessaires pour relever le défi de la mise en œuvre des accords relatifs à la problématique de la migration dans notre pays. À ce titre, l’UNTM a placé des points focaux migration au niveau de chaque région du Mali. Ce, afin de recenser les migrations et les types d’activité que les migrants exercent, a révélé Karimou Diarra dit Togola.

